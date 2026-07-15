Після скандалу через російський шрифт: НБУ переробить дизайн нової банкноти у 2000 гривень

Національний банк України вирішив змінити дизайн нової банкноти номіналом 2 000 гривень після резонансу навколо шрифту, який частина дизайнерської спільноти пов'язала з російським походженням. У регуляторі заявили, що не хочуть, аби на купюрі з портретом Василя Стуса існували навіть натяки на асоціації з країною-агресором.

На своїй сторінці у Facebook голова Нацбанку Андрій Пишний 15 липня пояснив, що після презентації нової банкноти серед фахівців виникла дискусія щодо оформлення напису номіналу. За його словами, окремі дизайнери звернули увагу на стилістичну схожість каліграфії з адаптацією шрифту, яку раніше створила російська дизайнерка.

Пишний наголосив, що з юридичного погляду Нацбанк не порушував жодних правил і мав усі необхідні права на використання елементів дизайну. Водночас він підкреслив, що в цьому випадку важливішими за юридичні аспекти стали цінності, адже на банкноті, присвяченій Василю Стусу, не повинно бути навіть найменшого натяку на зв'язок із Росією.

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Саме тому, за словами голови НБУ, було ухвалено рішення змінити напис номіналу. Він також подякував представникам дизайнерської спільноти, які звернули увагу на це питання та долучилися до професійного обговорення.

"Можна було б сперечатися про гліфи й ліцензії. Юридично ми в порядку. Але я поставив собі інше питання: чи може на банкноті з людиною, яку вбила росія, бути бодай тінь асоціації з рф? Відповідь очевидна. Тому маємо єдино правильне рішення. Напис номіналу буде змінено. І дякую уважним професіоналам, які не байдужі до того, як виглядає наша гривня. Так і має працювати відповідальність – взаємно", — пояснив Пишний.

Публікація Андрія Пишного у Facebook Фото: Скриншот

У заяві Національного банку України повідомили, що після аналізу публічної дискусії регулятор вирішив оновити шрифтове оформлення нової банкноти номіналом 2000 гривень. У НБУ зазначили, що причиною стали аргументи щодо стилістичної подібності напису до неофіційної кириличної адаптації шрифту російського походження.

Крім того, у дописі на сайті Нацбанку наголосили, що якщо раніше це можна було розглядати як суто професійну дискусію про особливості шрифтового оформлення, то зараз питання набуло принципового значення. Зокрема, регулятор вважає неприйнятною будь-яку асоціацію елементів дизайну банкноти, яка вшановує Василя Стуса, із громадянкою країни-агресора.

У зв'язку з цим напис номіналу виконають відповідно до офіційної кириличної версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій. Водночас у НБУ запевнили, що зміни не вплинуть на графік випуску нової банкноти, оскільки її ще не передали у виробництво. Як і планувалося, купюра надійде в обіг 4 вересня 2026 року.

Також у Нацбанку пояснили, що всі елементи дизайну банкнот створюються художниками у спеціальному захищеному програмному середовищі, яке виключає використання сторонніх або неавторизованих шрифтів. Написи не вставляються як готові шрифтові пакети, а промальовуються вручну на основі ліцензійних елементів, що є частиною системи захисту банкнот.

Через що виник скандал

Варто зауважити, що після презентації нової банкноти українські дизайнери заявили, що напис номіналу зовні нагадує неофіційну кириличну адаптацію шрифту Bickham Script, авторкою якої вважають російську дизайнерку Олександру Гофман.

Одним із тих, хто публічно порушив це питання, став дизайнер Богдан Гдаль. У Facebook він нагадав, що ще у 2019 році звертав увагу на використання схожого шрифтового рішення на українських гривнях. За його словами, тоді Нацбанк після резонансу обіцяв уважніше ставитися до дизайну майбутніх банкнот, однак нинішня ситуація, на його думку, свідчить про відсутність належної реакції.

Скандал через шрифт банкноти номіналом 2000 грн Фото: Facebook

Пізніше Гдаль заявив, що після рішення НБУ проблема, яка існувала протягом кількох років, фактично почала вирішуватися. Він зазначив, що в оновленому варіанті вже використано ліцензійну версію шрифту Bickham Script 3 Pro, хоча, на його думку, нова банкнота все ще потребує більш масштабного оновлення дизайну.

Раніше Національний банк повідомив, що з 4 вересня 2026 року в Україні введуть в обіг нову банкноту номіналом 2 000 гривень із портретом Василя Стуса, яка стане найбільшою за номіналом в історії української гривні. У НБУ розповіли, що купюра матиме понад 20 елементів захисту, зокрема унікальну "віконну" захисну стрічку нового покоління.

Також Фокус пояснював, що поява банкноти номіналом 2 000 гривень є наслідком економічних змін, які вже відбулися в Україні, зокрема інфляції та зниження купівельної спроможності гривні. Водночас фінансові експерти й НБУ наголошують, що запровадження нового номіналу не пов'язане з додатковою емісією грошей і саме по собі не призведе до зростання цін.