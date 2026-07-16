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Доллар до 45 грн, а евро — свыше 52: что будет с курсом валют на следующей неделе

Курс валют на неделю
Прогноз банкира по курсу доллара и евро на 20–26 июля | Фото: omid armin/Unsplash

Финансовый эксперт Тарас Лесовой прогнозирует спокойную неделю для валютного рынка. Сколько будут стоить доллар и евро с 20 по 26 июля и почему НБУ останется главным игроком на рынке — в обзоре ниже.

Украинский валютный рынок вступает в последнюю декаду июля без предпосылок для резких колебаний. По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, в период с 20 по 26 июля доллар будет оставаться в диапазоне 44,5–45 грн, а евро — в диапазоне 50,5–52,5 грн. При этом главным фактором риска, как и ранее, остается война.

Валютный рынок вступает в период стабильности

Как отметил в комментарии для "Фокуса" Тарас Лесовой, после нескольких недель умеренной динамики рынок демонстрирует признаки стабилизации, которые, вероятно, сохранятся до конца июля.

"Валютный рынок во второй половине июля демонстрирует признаки стабилизации, и эта тенденция, скорее всего, сохранится в последней декаде месяца. После нескольких недель умеренной динамики нет оснований ожидать резкого выхода курсов за пределы текущих ориентиров", — отметил банкир.

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Согласно базовому прогнозу, курс доллара будет колебаться в пределах 44,5–45 грн/доллар, а курс евро — 50,5–52,5 грн/евро. Курс евро будет зависеть не только от ситуации в Украине, но и от глобального соотношения евро и доллара. При условии сохранения этого соотношения на уровне 1,14–1,16 курс евро в Украине, вероятно, также будет оставаться относительно предсказуемым

По его прогнозу, на межбанковском и наличном рынках курс доллара будет колебаться в пределах 44,5–45 грн, а евро — 50,5–52,5 грн.

Курс евро — чего ожидать на следующей неделе

Эксперт поясняет, что курс европейской валюты будет определяться не только внутренними украинскими факторами.

"Курс евро будет зависеть не только от ситуации в Украине, но и от глобального соотношения евро и доллара. При условии сохранения этого соотношения на уровне 1,14–1,16 курс евро в Украине также будет оставаться относительно предсказуемым".

Что свидетельствует о стабильности рынка

Одним из главных позитивных сигналов Лесовой называет практически полное исчезновение разницы между курсами на межбанковском и наличном рынках.

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"Банки, обменные пункты и межбанковский рынок работают с близкими курсовыми показателями. Такая ситуация, как правило, свидетельствует об отсутствии чрезмерного спроса".

В то же время банкир отмечает, что небольшие колебания курса будут оставаться нормальным явлением.

"Курс может меняться в зависимости от текущего спроса, предложения, новостного фона и поведения крупных участников рынка. Однако сам факт таких колебаний не является проблемой, если они не выходят за пределы прогнозируемого диапазона".

НБУ остается главным стабилизатором валютного рынка
НБУ остается главным стабилизатором валютного рынка
Фото: Из открытых источников

Сможет ли НБУ урегулировать ситуацию?

По мнению эксперта, Национальный банк и впредь будет оставаться главным стабилизатором валютного рынка.

"В рамках режима управляемой гибкости НБУ может оперативно проводить интервенции, поддерживая баланс между покупателями и продавцами валюты".

По прогнозу Лесового, объем валютных интервенций в течение недели не превысит 850 млн долларов.

Какие риски могут повлиять на курс валют в Украине

Несмотря на положительные тенденции, полностью исключать риски не стоит.

"Война остается главным фактором, способным быстро изменить рынок. Особенно это касается энергетики, топлива, логистики и критически важной инфраструктуры. Именно эти сферы могут влиять на тактические решения бизнеса и населения".

Война остается главным фактором, способным быстро изменить рынок. Особенно это касается энергетики, топлива, логистики и критически важной инфраструктуры. Именно эти сферы могут влиять на тактические решения бизнеса и населения

Впрочем, в нынешних условиях эксперт считает базовым сценарием сохранение спокойной обстановки на валютном рынке.

"В период с 20 по 26 июля наиболее вероятным сценарием является продолжение "затишья" без резких курсовых "порывов"."

Каким будет курс доллара и евро 20–26 июля

Согласно прогнозу ГЛОБУС БАНКА:

  • доллар США — 44,5–45 грн;
  • евро — 50,5–52,5 грн.

Ежедневные колебания курса доллара на межбанковском рынке ожидаются в пределах 5–15 коп., в банках — 10–20 коп., а в обменных пунктах — до 30 коп.

Напомним, накануне на межбанковском валютном рынке торги проходили в условиях повышенной волатильности. В течение дня курс доллара почти достиг психологической отметки в 45 грн, но после вмешательства Национального банка Украины рост удалось сдержать.