Финансовый эксперт Тарас Лесовой прогнозирует спокойную неделю для валютного рынка. Сколько будут стоить доллар и евро с 20 по 26 июля и почему НБУ останется главным игроком на рынке — в обзоре ниже.

Украинский валютный рынок вступает в последнюю декаду июля без предпосылок для резких колебаний. По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, в период с 20 по 26 июля доллар будет оставаться в диапазоне 44,5–45 грн, а евро — в диапазоне 50,5–52,5 грн. При этом главным фактором риска, как и ранее, остается война.

Валютный рынок вступает в период стабильности

Как отметил в комментарии для "Фокуса" Тарас Лесовой, после нескольких недель умеренной динамики рынок демонстрирует признаки стабилизации, которые, вероятно, сохранятся до конца июля.

"Валютный рынок во второй половине июля демонстрирует признаки стабилизации, и эта тенденция, скорее всего, сохранится в последней декаде месяца. После нескольких недель умеренной динамики нет оснований ожидать резкого выхода курсов за пределы текущих ориентиров", — отметил банкир.

Відео дня

Согласно базовому прогнозу, курс доллара будет колебаться в пределах 44,5–45 грн/доллар, а курс евро — 50,5–52,5 грн/евро. Курс евро будет зависеть не только от ситуации в Украине, но и от глобального соотношения евро и доллара. При условии сохранения этого соотношения на уровне 1,14–1,16 курс евро в Украине, вероятно, также будет оставаться относительно предсказуемым

По его прогнозу, на межбанковском и наличном рынках курс доллара будет колебаться в пределах 44,5–45 грн, а евро — 50,5–52,5 грн.

Курс евро — чего ожидать на следующей неделе

Эксперт поясняет, что курс европейской валюты будет определяться не только внутренними украинскими факторами.

"Курс евро будет зависеть не только от ситуации в Украине, но и от глобального соотношения евро и доллара. При условии сохранения этого соотношения на уровне 1,14–1,16 курс евро в Украине также будет оставаться относительно предсказуемым".

Что свидетельствует о стабильности рынка

Одним из главных позитивных сигналов Лесовой называет практически полное исчезновение разницы между курсами на межбанковском и наличном рынках.

Важно

Курс доллара на межбанковском рынке подскочил — что означают данные торгов

"Банки, обменные пункты и межбанковский рынок работают с близкими курсовыми показателями. Такая ситуация, как правило, свидетельствует об отсутствии чрезмерного спроса".

В то же время банкир отмечает, что небольшие колебания курса будут оставаться нормальным явлением.

"Курс может меняться в зависимости от текущего спроса, предложения, новостного фона и поведения крупных участников рынка. Однако сам факт таких колебаний не является проблемой, если они не выходят за пределы прогнозируемого диапазона".

НБУ остается главным стабилизатором валютного рынка Фото: Из открытых источников

Сможет ли НБУ урегулировать ситуацию?

По мнению эксперта, Национальный банк и впредь будет оставаться главным стабилизатором валютного рынка.

"В рамках режима управляемой гибкости НБУ может оперативно проводить интервенции, поддерживая баланс между покупателями и продавцами валюты".

По прогнозу Лесового, объем валютных интервенций в течение недели не превысит 850 млн долларов.

Какие риски могут повлиять на курс валют в Украине

Несмотря на положительные тенденции, полностью исключать риски не стоит.

"Война остается главным фактором, способным быстро изменить рынок. Особенно это касается энергетики, топлива, логистики и критически важной инфраструктуры. Именно эти сферы могут влиять на тактические решения бизнеса и населения".

Война остается главным фактором, способным быстро изменить рынок. Особенно это касается энергетики, топлива, логистики и критически важной инфраструктуры. Именно эти сферы могут влиять на тактические решения бизнеса и населения

Впрочем, в нынешних условиях эксперт считает базовым сценарием сохранение спокойной обстановки на валютном рынке.

"В период с 20 по 26 июля наиболее вероятным сценарием является продолжение "затишья" без резких курсовых "порывов"."

Каким будет курс доллара и евро 20–26 июля

Согласно прогнозу ГЛОБУС БАНКА:

доллар США — 44,5–45 грн;

евро — 50,5–52,5 грн.

Ежедневные колебания курса доллара на межбанковском рынке ожидаются в пределах 5–15 коп., в банках — 10–20 коп., а в обменных пунктах — до 30 коп.

Напомним, накануне на межбанковском валютном рынке торги проходили в условиях повышенной волатильности. В течение дня курс доллара почти достиг психологической отметки в 45 грн, но после вмешательства Национального банка Украины рост удалось сдержать.