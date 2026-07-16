Фінансовий експерт Тарас Лєсовий прогнозує спокійний тиждень для валютного ринку. Скільки коштуватимуть долар і євро від 20 по 26 липня та чому НБУ залишатиметься головним гравцем на ринку — в огляді далі.

Український валютний ринок входить в останню декаду липня без передумов для різких коливань. За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, у період від 20 по 26 липня долар залишатиметься в діапазоні 44,5-45 грн, а євро — 50,5-52,5 грн. Водночас головним фактором ризику, як і раніше, залишається війна.

Валютний ринок входить у період стабільності

Як сказав у коментарі Фокусу Тарас Лєсовий, після кількох тижнів помірної динаміки ринок демонструє ознаки стабілізації, які, ймовірно, збережуться до кінця липня.

"Валютний ринок у другій половині липня демонструє ознаки стабілізації, і ця тенденція, найімовірніше, збережеться в останню декаду місяця. Після кількох тижнів помірної динаміки немає підстав очікувати різкого виходу курсів за межі поточних орієнтирів", — зазначив банкір.

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Долар, за базовим прогнозом, перебуватиме в межах 44,5-45 грн/долар, євро — 50,5-52,5 грн/євро. Курс євро залежатиме не лише від ситуації в Україні, а й від глобального співвідношення євро та долара. За умови збереження цього співвідношення на рівні 1,14-1,16, курс євро в Україні, ймовірно, також залишатиметься відносно прогнозованим

За його прогнозом, на міжбанківському та готівковому ринках курс долара перебуватиме в межах 44,5–45 грн, а євро — 50,5–52,5 грн.

Курс євро — чого чекати на наступному тижні

Експерт пояснює, що курс європейської валюти визначатиметься не лише внутрішніми українськими чинниками.

"Курс євро залежатиме не лише від ситуації в Україні, а й від глобального співвідношення євро та долара. За умови збереження цього співвідношення на рівні 1,14–1,16 курс євро в Україні також залишатиметься відносно прогнозованим."

Що свідчить про стабільність ринку

Одним із головних позитивних сигналів Лєсовий називає практично повне зникнення різниці між курсами на міжбанку та готівковому ринку.

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"Банки, обмінники та міжбанк працюють у близьких курсових параметрах. Така ситуація зазвичай свідчить про відсутність надмірного попиту."

Водночас банкір наголошує, що невеликі коливання курсу залишатимуться нормальним явищем.

"Курс може змінюватися залежно від поточного попиту, пропозиції, новинного фону та поведінки великих учасників ринку. Проте сам факт таких коливань не є проблемою, якщо вони не виходять за межі прогнозованого діапазону."

НБУ залишається головним стабілізатором валютного ринку Фото: З відкритих джерел

Чи врегулює ситуацію НБУ

На думку експерта, Національний банк і надалі залишатиметься головним стабілізатором валютного ринку.

"У межах режиму керованої гнучкості НБУ може оперативно проводити інтервенції, підтримуючи баланс між покупцями й продавцями валюти."

За прогнозом Лєсового, обсяг валютних інтервенцій протягом тижня не перевищить 850 млн доларів.

Які ризики можуть вплинути на курс валют в Україні

Попри позитивні тенденції, повністю виключати ризики не варто.

"Війна залишається головним чинником, який може швидко змінити ринок. Особливо це стосується енергетики, пального, логістики та критичної інфраструктури. Саме ці напрями можуть впливати на тактичні рішення бізнесу і населення."

Війна залишається головним чинником, який може швидко змінити ринок. Особливо це стосується енергетики, пального, логістики та критичної інфраструктури. Саме ці напрями можуть впливати на тактичні рішення бізнесу і населення

Втім, за нинішніх умов базовим сценарієм експерт вважає збереження спокійної ситуації на валютному ринку.

"У період 20–26 липня найімовірнішим сценарієм є продовження 'штилю' без різких курсових 'подмухів'."

Яким буде курс долара та євро 20-26 липня

За прогнозом ГЛОБУС БАНКУ:

долар США — 44,5-45 грн;

євро — 50,5-52,5 грн.

Щоденні коливання долара на міжбанку очікуються в межах 5-15 коп., у банках — 10-20 коп., а в обмінниках — до 30 коп.

Нагадаємо, напередодні на міжбанківському валютному ринку торги минули із підвищеною волатильністю. Упродовж дня курс долара майже дістався психологічної позначки у 45 грн, але після втручання Національного банку України зростання вдалося стримати.