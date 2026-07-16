Прожиточный минимум в 2027 году могут повысить: правительство обнародовало прогноз

Правительство заложило в Бюджетной декларации на 2027–2029 годы повышение прожиточного минимума с 1 января 2027 года. В то же время предложенные показатели пока не являются окончательными и могут измениться в ходе подготовки и рассмотрения проекта Государственного бюджета.

Об этом сообщается в Бюджетной декларации на 2027–2029 годы, которую Кабинет министров утвердил постановлением № 793 от 17 июня 2026 года.

Согласно документу, с 1 января 2027 года прожиточный минимум на одного человека может вырасти до 3559 грн, для детей до 6 лет — до 3124 грн, для детей от 6 до 18 лет — до 3895 грн, для трудоспособных лиц — до 3691 грн, а для людей, утративших трудоспособность, — до 2878 грн.

В настоящее время, с 1 января 2026 года, прожиточный минимум составляет 3209 грн на одного человека. Для детей до 6 лет он равен 2817 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3512 грн, для трудоспособных лиц — 3328 грн, а для людей, утративших трудоспособность, — 2595 грн.

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После повышения прожиточного минимума в начале 2026 года автоматически выросли отдельные социальные выплаты, в частности минимальные пенсии, пособия малообеспеченным семьям, выплаты при рождении ребенка и другие виды государственной поддержки. Кроме того, прожиточный минимум для трудоспособных лиц используется для расчета максимальной базы начисления единого социального взноса.

В Бюджетной декларации указано, что предложенные суммы являются ориентиром для подготовки проекта Государственного бюджета на 2027 год. Окончательные размеры прожиточного минимума могут быть пересмотрены в ходе рассмотрения бюджета.

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Напомним, что украинцы, не имеющие официального трудоустройства, могут самостоятельно уплачивать взносы в Пенсионный фонд, чтобы накапливать страховой стаж. Для этого необходимо заключить договор через веб-портал электронных услуг ПФУ.