Прожитковий мінімум у 2027 році можуть підвищити: уряд оприлюднив прогноз

Уряд заклав у Бюджетній декларації на 2027–2029 роки підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня 2027 року. Водночас запропоновані показники поки не є остаточними й можуть змінитися під час підготовки та розгляду проєкту Державного бюджету.

Про це повідомили в Бюджетній декларації на 2027–2029 роки, яку Кабінет Міністрів схвалив постановою №793 від 17 червня 2026 року.

Документ передбачає, що з 1 січня 2027 року прожитковий мінімум на одну особу може зрости до 3559 грн, для дітей до 6 років — до 3124 грн, для дітей від 6 до 18 років — до 3895 грн, для працездатних осіб — до 3691 грн, а для людей, які втратили працездатність, — до 2878 грн.

Наразі, з 1 січня 2026 року, прожитковий мінімум становить 3209 грн на одну особу. Для дітей до 6 років він дорівнює 2817 грн, для дітей від 6 до 18 років — 3512 грн, для працездатних осіб — 3328 грн, а для людей, які втратили працездатність, — 2595 грн.

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Після підвищення прожиткового мінімуму на початку 2026 року автоматично зросли окремі соціальні виплати, зокрема мінімальні пенсії, допомога малозабезпеченим сім’ям, виплати при народженні дитини та інші види державної підтримки. Також прожитковий мінімум для працездатних осіб використовується для розрахунку максимальної бази нарахування єдиного соціального внеску.

У Бюджетній декларації зазначено, що запропоновані суми є орієнтиром для підготовки проєкту Державного бюджету на 2027 рік. Остаточні розміри прожиткового мінімуму можуть бути переглянуті під час розгляду бюджету.

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