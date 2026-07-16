Украинцы стали чаще покупать валюту: какие регионы вышли в лидеры

На межбанковском валютном рынке Украины курс доллара неуклонно снижается. А вот евро укрепил свои позиции.

На межбанковском валютном рынке 16 июля доллар несколько подешевел, тогда как евро продолжил рост. Американская валюта потеряла почти 3 коп. по среднему курсу, а европейская прибавила 19 коп. Об этом свидетельствуют данные портала "Курс Украины".

Курс доллара на межбанковском рынке составлял:

покупка — 44 631 грн (+1,1 коп.); продажа — 44,650 грн (-7 коп.); средний курс — 44,641 грн, что на 2,9 копейки ниже, чем во время предыдущей торговой сессии.

В то же время евро демонстрировал рост:

покупка — 51 160 грн (+24 коп.);

продажа — 51,190 грн (+14 коп.);

средний курс — 51,175 грн, что на 19 копеек больше по сравнению с предыдущим днём.

Таким образом, торги 16 июля проходят без резких колебаний. Доллар остается вблизи отметки 44,65 грн, тогда как евро продолжает дорожать на фоне ситуации на международном валютном рынке.

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Киев сохраняет лидерство на наличном валютном рынке, а Киевская и Волынская области стали рекордсменами по темпам роста — подробные статистические данные за первое полугодие 2026 года Фото: Шевчишин таблица

Рынок наличной валюты: где украинцы чаще всего покупают и продают валюту в этом году

Также были обнародованы статистические данные по рынку наличной валюты за первое полугодие 2026 года. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин разъяснил ситуацию и рассказал, где украинцы покупают больше всего валюты и какие регионы продемонстрировали самый быстрый рост.

Лидеры по объемам покупки наличной валюты населением (на эти регионы приходится почти 50 % рынка):

Киев — 27,8 %;

Киевская область — 8,4% (против 7,4% в первом полугодии 2025 года);

Львовская область — 7,8% (7,7%);

Одесская область — 7,3% (7,4%).

Лидеры по объемам продаж наличной валюты населением (в совокупности также составляют около половины рынка):

Киев — 31 % (31,4 % в первом полугодии 2025 года);

Киевская область — 10,5% (9,6%);

Одесская область — 9% (9,4%).

Столица по-прежнему является крупнейшим центром как покупки, так и продажи наличной валюты. В первом полугодии 2026 года жители столицы:

приобрели иностранной валюты на 140,1 млрд грн, что на 4,2% больше, чем годом ранее;

продали валюты на 109,3 млрд грн (+3,2%);

чистая покупка валюты составила 30,8 млрд грн, что на 22,3% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

В то же время Киевская область продемонстрировала самые высокие темпы роста покупок наличной валюты среди всех регионов — +16,8 %. По темпам роста продаж область заняла второе место (+14 %).

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А вот Днепропетровская область потеряла часть рынка. Ее доля в покупке валюты сократилась с 6,9% до 6,1%, а в продаже — с 4,7% до 4,1%. В целом объем покупки валюты в регионе был на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Почти все области западной Украины, за исключением Черновицкой, увеличили свою долю на наличном валютном рынке. Наиболее динамичный рост продемонстрировала Волынская область: объемы покупки валюты выросли на 13,4% (второе место среди регионов), а продажи — на 18,5%, что стало лучшим показателем в Украине.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой прогнозировал, что в ближайшие дни доллар будет торговаться в пределах 44,5–45 грн, а евро — в диапазоне 50,5–52,5 грн, без резких курсовых скачков.