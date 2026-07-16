Українці стали більше купувати валюту: які регіони вийшли в лідери

На міжбанківському валютному ринку України долар невпинно знижується. А ось євро зміцнив свої позиції.

На міжбанківському валютному ринку 16 липня долар дещо подешевшав, тоді як євро продовжив зростання. Американська валюта втратила майже 3 коп. за середнім курсом, а європейська додала 19 коп. Про це свідчать дані порталу "Курс України".

Курс долара на міжбанку становив:

купівля — 44,631 грн (+1,1 коп.); продаж — 44,650 грн (-7 коп.); середній курс — 44,641 грн, що на 2,9 копійки нижче, ніж під час попередньої торгової сесії.

Водночас євро демонстрував зростання:

купівля — 51,160 грн (+24 коп.);

продаж — 51,190 грн (+14 коп.);

середній курс — 51,175 грн, що на 19 копійок більше порівняно з попереднім днем.

Тож, торги 16 липня проходять без різких коливань. Долар залишається поблизу позначки 44,65 грн, тоді як євро продовжує дорожчати на тлі ситуації на міжнародному валютному ринку.

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Київ утримує лідерство на готівковому валютному ринку, а Київська та Волинська області стали рекордсменами за темпами зростання - деталі статистики за перше півріччя 2026 року Фото: Шевчишин таблиця

Готівковий валютний ринок: де українці найчастіше купують і продають валюту цього року

Також оприлюднено статистику готівкового валютного ринку за перше півріччя 2026 року. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив ситуацію і розповів, де українці купують найбільше валюти та які регіони показали найшвидше зростання.

Лідери за обсягами купівлі готівкової валюти населенням (на ці регіони припадає майже 50% ринку):

Київ — 27,8%;

Київська область — 8,4% (проти 7,4% у першому півріччі 2025 року);

Львівська область — 7,8% (7,7%);

Одеська область — 7,3% (7,4%).

Лідери за обсягами продажу готівкової валюти населенням (разом також формують близько половини ринку):

Київ — 31% (31,4% у першому півріччі 2025 року);

Київська область — 10,5% (9,6%);

Одеська область — 9% (9,4%).

Столиця залишається найбільшим центром як купівлі, так і продажу готівкової валюти. У першому півріччі 2026 року жителі столиці:

купили іноземної валюти на 140,1 млрд грн, що на 4,2% більше, ніж роком раніше;

продали валюти на 109,3 млрд грн (+3,2%);

чиста купівля валюти становила 30,8 млрд грн, що на 22,3% більше, ніж у першому півріччі 2025 року.

Водночас Київська область продемонструвала найвищі темпи зростання купівлі готівкової валюти серед усіх регіонів — +16,8%. За темпами зростання продажу область посіла друге місце (+14%).

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А ось Дніпропетровська область втратила частину ринку. Її частка в купівлі валюти скоротилася з 6,9% до 6,1%, а в продажу — з 4,7% до 4,1%. Загалом обсяг купівлі валюти в регіоні був на 8,8% меншим, ніж за аналогічний період минулого року.

Майже всі області заходу України, за винятком Чернівецької, збільшили свою частку на готівковому валютному ринку. Найдинамічніше зростання продемонструвала Волинська область: обсяги купівлі валюти зросли на 13,4% (друге місце серед регіонів), а продажу — на 18,5%, що стало найкращим показником в Україні.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий прогнозував, що найближчими днями долар торгуватиметься в межах 44,5–45 грн, а євро — 50,5–52,5 грн, без різких курсових стрибків.