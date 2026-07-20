Доллар дорожает, а нефть взлетела выше 90 долларов: что происходит с курсом валют и чего ожидать дальше

Сколько сегодня стоят доллар и евро и как меняются цены на нефть сортов Brent и WTI в понедельник утром? В центре внимания — официальный курс валют НБУ, последние данные межбанковского и наличного валютного рынков, а также ситуация на мировом нефтяном рынке.

Сегодня, 20 июля, украинский валютный рынок демонстрирует умеренное укрепление доллара, сообщает портал "Курс Украины".

В то же время мировые котировки на нефть резко выросли из-за обострения конфликта между США и Ираном. Нефть марки Brent впервые за более чем месяц превысила отметку в 90 долларов за баррель, сообщает Reuters.

Может ли это повлиять и на стоимость топлива в Украине? Выясняем.

Доллар и евро: официальный курс НБУ

Национальный банк Украины установил на 20 июля 2026 года следующие официальные курсы:

доллар США — 44,6676 грн (+0,050 грн);

евро — 51,0595 грн (-0,105 грн);

польский злотый — 11,7512 грн (-0,066 грн).

Цифры показывают, что американская валюта продолжила укрепляться, в то время как евро несколько подешевел.

Відео дня

Курс валют на межбанковском рынке

Последние доступные межбанковские торги (17 июля) завершились ростом курса доллара:

покупка — 44 690 грн;

продажа — 44,704 грн;

средний курс — 44,697 грн (+0,056 грн).

Евро, напротив, завершил торги снижением:

покупка — 51 090 грн;

продажа — 51,110 грн;

средний курс — 51,100 грн (-0,075 грн).

Рынок наличной валюты 20 июля Фото: Курс Украины

Рынок наличных денег

По состоянию на 10:00 20 июля средний курс наличных долларов в Украине составлял:

покупка — 44 487 грн;

продажа — 44 682 грн.

Нефть резко дорожает из-за новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть в понедельник подскочили примерно на 3% после нового витка эскалации конфликта между США и Ираном.

По состоянию на утро 20 июля:

Нефть марки Brent подорожала на 3,14% — до 90,87 доллара за баррель, что стало максимальным значением с 11 июня.

WTI выросла на 2,85% — до 84,84 доллара за баррель, что является максимумом с 12 июня.

На прошлой неделе оба эталонных сорта уже продемонстрировали самый значительный недельный рост за последние несколько месяцев.

Основной причиной скачка стали новые боевые действия между США и Ираном. По данным Reuters, в течение выходных стороны продолжили наносить удары друг по другу, что усилило риски для судоходства в Ормузском проливе — одном из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире.

Цены на нефть взлетели Фото: Скриншот

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об инциденте с двумя нефтяными танкерами в Ормузском проливе, однако агентство Reuters отмечает, что независимо подтвердить эту информацию пока не удалось.

Аналитики ING считают, что дальнейшая эскалация может привести к ещё более серьёзным перебоям с поставками нефти. В то же время в Barclays предупреждают, что рынок может недооценивать риски для мировых запасов энергоносителей.

Повлияет ли рост мировых цен на нефть на Украину

Подорожание нефти традиционно создает предпосылки для роста стоимости импортного топлива в Украине. Если высокие мировые цены сохранятся, а курс доллара продолжит расти, украинские АЗС могут столкнуться с дополнительным ценовым давлением уже в ближайшее время. Это особенно актуально на фоне недавнего резкого подорожания оптового дизельного топлива.

Напомним, ранее банкир прогнозировал спокойную неделю — с 20 по 26 июля — для валютного рынка. По его словам, украинский валютный рынок вступает в последнюю декаду июля без предпосылок для резких колебаний.