Долар дорожчає, а нафта злетіла понад $90: що відбувається з курсом валют і чого чекати далі

Скільки сьогодні коштують долар і євро та що відбувається з цінами на нафту Brent, WTI у понеділок зранку? На Фокусі — офіційний курс валют НБУ, останні дані міжбанку та готівкового валютного ринку і ситуація на світовому нафтовому ринку.

Сьогодні, 20 липня, український валютний ринок демонструє помірне зміцнення долара, повідомляє портал "Курс України".

Водночас світові нафтові котирування різко зросли через загострення конфлікту між США та Іраном. Нафта марки Brent вперше за понад місяць перевищила позначку 90 доларів за барель, пише Reuters.

Чи може це позначитися і на вартості пального в Україні? З'ясовуємо.

Долар і євро: офіційний курс НБУ

Національний банк України встановив на 20 липня 2026 року такі офіційні курси:

долар США — 44,6676 грн (+0,050 грн);

євро — 51,0595 грн (-0,105 грн);

польський злотий — 11,7512 грн (-0,066 грн).

Цифри свідчать, що американська валюта продовжила зміцнюватися, тоді як євро дещо подешевшав.

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Курс валют на міжбанку

Останні доступні торги міжбанку (17 липня) завершилися зростанням курсу долара:

купівля — 44,690 грн;

продаж — 44,704 грн;

середній курс — 44,697 грн (+0,056 грн).

Євро, навпаки, завершив торги зі зниженням:

купівля — 51,090 грн;

продаж — 51,110 грн;

середній курс — 51,100 грн (-0,075 грн).

Готівковий валютний ринок 20 липня Фото: Курс України

Готівковий ринок

Станом на 10:00 20 липня середній курс готівкового долара в Україні становив:

купівля — 44,487 грн;

продаж — 44,682 грн.

Нафта різко дорожчає через нове загострення на Близькому Сході

Світові ціни на нафту в понеділок підскочили приблизно на 3% після нового витка ескалації між США та Іраном.

Станом на ранок 20 липня:

Brent подорожчала на 3,14% — до 90,87 долара за барель, що стало найвищим рівнем із 11 червня.

WTI зросла на 2,85% — до 84,84 долара за барель, максимуму з 12 червня.

Минулого тижня обидва еталонні сорти вже продемонстрували найбільше тижневе зростання за останні кілька місяців.

Основною причиною стрибка стали нові бойові дії між США та Іраном. За даними Reuters, протягом вихідних сторони продовжили взаємні удари, що посилило ризики для судноплавства в Ормузькій протоці — одному з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі.

Ціни на нафту злетіли Фото: Скріншот

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про інцидент із двома нафтовими танкерами в Ормузькій протоці, однак Reuters зазначає, що незалежно підтвердити цю інформацію наразі не вдалося.

Аналітики ING вважають, що подальша ескалація може призвести до ще серйозніших перебоїв із постачаннями нафти. Водночас у Barclays застерігають, що ринок може недооцінювати ризики для світових запасів енергоносіїв.

Чи вплине зростання світових нафтових цін на Україну

Здорожчання нафти традиційно створює передумови для зростання вартості імпортного пального в Україні. Якщо високі світові ціни збережуться, а курс долара продовжить зростати, українські АЗС можуть отримати додатковий ціновий тиск уже найближчим часом. Це особливо актуально на тлі нещодавнього різкого подорожчання гуртового дизельного пального.

Нагадаємо, раніше банкір спрогнозував спокійний тиждень, 20–26 липня, для валютного ринку. За його словами, український валютний ринок входить в останню декаду липня без передумов для різких коливань.