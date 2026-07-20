Украинцев предупредили о фиктивных браках: какие будут последствия

Суд может признать брак фиктивным, если он был заключен без намерения создать семью. В таком случае брак считается недействительным со дня государственной регистрации, а свидетельство о браке подлежит изъятию.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

В ведомстве пояснили, что фиктивным считается брак, заключенный без намерения создать семью и строить подлинные семейные отношения. Такое намерение может отсутствовать как у обоих супругов, так и только у одного из них.

При рассмотрении дела суд оценивает не только факт регистрации брака. В частности, учитывается, проживали ли супруги вместе, поддерживали ли друг друга, вели ли совместное хозяйство и вели ли совместный быт. Именно эти обстоятельства помогают установить, действительно ли люди планировали создать семью.

После признания брака недействительным отдел государственной регистрации актов гражданского состояния аннулирует запись о браке, а свидетельство о вступлении в брак изымается. Если документ не был возвращён, информация о его утрате силы публикуется на официальном сайте Министерства юстиции.

Відео дня

В то же время закон предусматривает исключение. Если к моменту рассмотрения дела супруги фактически создали семью, начали жить вместе, вести совместное хозяйство, завели детей и поддерживают друг друга, суд может не признать такой брак недействительным.

Признание брака недействительным означает, что лица не приобретают прав и обязанностей супругов, а имущество, приобретенное в ходе такого брака, делится в зависимости от личного вклада каждого. В некоторых случаях могут быть возвращены ранее выплаченные алименты, лицо может утратить право пользования жильем, а смена фамилии считается не имевшей достаточного правового основания.

В то же время закон защищает добросовестного мужа или жену, которые не знали о фиктивности брака. Такие лица могут сохранить право проживать в жилье, претендовать на раздел имущества в соответствии с правилами для супругов, получать алименты, оставить фамилию, выбранную при регистрации, а в отдельных случаях — унаследовать часть совместно приобретенного имущества.

В Министерстве юстиции также отмечают, что фиктивный брак иногда используется в мошеннических схемах или для уклонения от призыва во время мобилизации. В таких случаях, помимо семейно-правовых последствий, возможна и уголовная ответственность.

В конце марта Министерство цифровой трансформации сообщило о планах запустить в приложении "Дія" сервис онлайн-расторжения брака. В ведомстве отмечали, что техническая разработка должна быть завершена к концу весны, после чего начнётся бета-тестирование. Ожидалось, что новая функция станет доступна пользователям уже летом.

Напомним, в 2024 году в приложении "Дія" появилась возможность заключить брак онлайн. Сервис позволяет официально зарегистрировать брак во время видеосвязи и подписать документы с помощью электронной подписи. В первую очередь он был создан для военных, а также для пар, которые из-за войны находятся в разных городах или за границей.