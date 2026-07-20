Українців попередили про фіктивні шлюби: які будуть наслідки

Суд може визнати шлюб фіктивним, якщо його уклали без наміру створити сім'ю. У такому разі шлюб вважається недійсним з дня державної реєстрації, а свідоцтво про одруження підлягає вилученню.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

У відомстві пояснили, що фіктивним вважається шлюб, укладений без наміру створити сім'ю та будувати справжні сімейні відносини. Такий намір може бути відсутній як в обох, так і лише в одного з подружжя.

Під час розгляду справи суд оцінює не лише факт реєстрації шлюбу. Зокрема, враховують, чи проживало подружжя разом, чи підтримувало одне одного, чи вело спільне господарство та мало спільний побут. Саме ці обставини допомагають встановити, чи справді люди планували створити сім'ю.

Після визнання шлюбу недійсним відділ Державної реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про шлюб, а свідоцтво про одруження вилучають. Якщо документ не повернули, інформацію про втрату ним чинності публікують на офіційному сайті Міністерства юстиції.

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Водночас закон передбачає виняток. Якщо до розгляду справи подружжя фактично створило сім'ю, почало жити разом, вести спільне господарство, народило дітей і підтримує одне одного, суд може не визнавати такий шлюб недійсним.

Визнання шлюбу недійсним означає, що особи не набувають прав і обов'язків подружжя, а майно, придбане під час такого шлюбу, ділять залежно від особистого внеску кожного. У деяких випадках можуть повернути раніше виплачені аліменти, особа може втратити право користування житлом, а зміна прізвища вважається такою, що не мала достатньої правової підстави.

Водночас закон захищає добросовісного чоловіка або дружину, які не знали про фіктивність шлюбу. Такі особи можуть зберегти право проживати у житлі, претендувати на поділ майна за правилами для подружжя, отримувати аліменти, залишити обране під час реєстрації прізвище, а в окремих випадках — успадкувати частину спільно набутого майна.

У Міністерстві юстиції також зазначають, що фіктивний шлюб іноді використовують у шахрайських схемах або для ухилення від призову під час мобілізації. У таких випадках, крім сімейно-правових наслідків, можлива й кримінальна відповідальність.

Наприкінці березня Міністерство цифрової трансформації повідомило про плани запустити в застосунку "Дія" сервіс онлайн-розірвання шлюбу. У відомстві зазначали, що технічну розробку мають завершити до кінця весни, після чого розпочнеться бета-тестування. Очікувалося, що нова функція стане доступною для користувачів уже влітку.

Нагадаємо, у 2024 році в "Дії" з'явилася можливість укласти шлюб онлайн. Сервіс дає змогу офіційно зареєструвати одруження під час відеозв'язку та підписати документи за допомогою електронного підпису. Насамперед його створили для військових, а також пар, які через війну перебувають у різних містах або за кордоном.