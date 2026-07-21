Новые тарифы на воду: счета киевлян могут шокировать новыми суммами

В Киеве могут значительно вырасти тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Если городские власти поддержат это предложение, общий тариф увеличится до 88,90 гривны за кубометр.

Об этом сообщили в "Киевводоканале" в ответе на запрос "РБК-Украина".

Предприятие уже передало столичным властям расчеты новых тарифов. Согласно им, стоимость водоснабжения может вырасти с 16,16 до 50,69 гривны за кубометр, а водоотведения — с 14,22 до 38,21 гривны. В целом тариф увеличится на 58,52 гривны за кубометр.

В "Киевводоканале" пояснили, что пересмотр тарифа является вынужденной мерой.

"Его цель — не повышение платежей как таковое, а обеспечение стабильной работы системы водоснабжения и водоотведения столицы в условиях войны и постоянных рисков для критически важной инфраструктуры", — сообщили в предприятии.

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Необходимость повышения объясняют тем, что расходы на электроэнергию по сравнению с 2022 годом выросли в три раза, а цены на горюче-смазочные материалы — более чем вдвое. Кроме того, почти втрое подорожали отдельные реагенты для очистки воды, увеличились расходы на ремонт из-за износа сетей и российских атак, а также выросли минимальная и средняя зарплаты работников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ряд водоканалов заявил о намерении пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотведение. Во многих городах предприятия обнародовали новые расчеты, а перед принятием решений проводили общественные слушания. Причиной повышения называли резкий рост расходов на электроэнергию, реагенты, топливо, ремонт сетей и накопленные долги водоканалов.

Кроме того, в настоящее время для бытовых потребителей в Украине сохраняется фиксированная цена на природный газ. Для клиентов ГК "Нафтогаз Украины", обслуживающих большинство домохозяйств, тариф составляет 7,96 грн за кубометр.