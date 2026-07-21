Нові тарифи на воду: платіжки киян можуть шокувати новими сумами

У Києві можуть значно зрости тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Якщо міська влада підтримає пропозицію, загальний тариф збільшиться до 88,90 гривні за кубометр.

Про це повідомили у "Київводоканалі" у відповіді на запит “РБК-Україна”.

Підприємство вже передало столичній владі розрахунки нових тарифів. Згідно з ними, вартість водопостачання може зрости з 16,16 до 50,69 гривні за кубометр, а водовідведення — з 14,22 до 38,21 гривні. Загалом тариф збільшиться на 58,52 гривні за кубометр.

У "Київводоканалі" пояснили, що перегляд тарифу є вимушеним кроком.

“Його мета — не підвищення платежів як таке, а забезпечення стабільної роботи системи водопостачання та водовідведення столиці в умовах війни та постійних ризиків для критичної інфраструктури”, — повідомили у підприємстві.

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Необхідність підвищення пояснюють тим, що витрати на електроенергію порівняно з 2022 роком зросли втричі, а ціни на паливно-мастильні матеріали — більш ніж удвічі. Також майже втричі подорожчали окремі реагенти для очищення води, збільшилися витрати на ремонт через зношеність мереж і російські атаки, а також зросли мінімальна та середня зарплати працівників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні низка водоканалів заявила про намір переглянути тарифи на водопостачання та водовідведення. У багатьох містах підприємства оприлюднили нові розрахунки, а перед ухваленням рішень проводили громадські слухання. Причиною підвищення називали різке зростання витрат на електроенергію, реагенти, паливо, ремонт мереж і накопичені борги водоканалів.

Також наразі для побутових споживачів в Україні зберігається фіксована ціна на природний газ. Для клієнтів ГК "Нафтогаз України", які обслуговують більшість домогосподарств, тариф становить 7,96 грн за кубометр.