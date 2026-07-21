Тариф на воду в Киеве пересмотрели: от 90 грн отказались, но счета все равно вырастут

Эксперт по ЖКХ Олег Попенко считает, что решение КГГА повысить тариф на воду до 63,79 грн за кубометр вместо почти 90 грн не решает системных проблем "Киевводоканала" и не улучшит качество услуг для киевлян. По его мнению, повышение тарифов без проведения аудита и модернизации лишь усугубит кризис неплатежей и задолженностей.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявила, что не будет вводить рассчитанный "Киевводоканалом" тариф на воду в размере почти 90 грн за кубометр. Вместо этого власти заявили, что для киевлян будет действовать тариф в размере 63,79 грн. Об этом сообщили в КГГА.

От 30 до 88 грн: как менялся тариф на воду в Киеве

Действующий для киевлян тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод составляет 30,38 грн за кубометр (с НДС): 16,16 грн за кубометр за водоснабжение и 14,22 грн за кубометр за водоотвод. Именно от этой суммы Киевводоканал рассчитал новый тариф в размере 88,90 грн за кубометр. В структуре этого тарифа стоимость водоснабжения должна составлять 50,69 грн за кубометр, а водоотвод – 38,21 грн за кубометр. Это означало бы рост стоимости услуги на 192% по сравнению с действующим тарифом.

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В то же время, КГГА заявила о тарифе на уровне 63,79 грн за кубометр. Таким образом, для потребителей рост составит около 110% по сравнению с предыдущим тарифом, то есть стоимость услуги будет более чем вдвое выше базового уровня в 30,38 грн за кубометр.

Власти Киева признали новый тариф обоснованным, но выбрали более низкий вариант — эксперт

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт по ЖКХ Олег Попенко в комментарии Фокусу напоминает, что город фактически признал тариф в размере почти 90 грн экономически обоснованным, но согласовало более низкую ставку — 63,79 грн, что все равно означает значительный рост по сравнению с предыдущими 30,44 грн.

"КГГА уже заявила, что тариф в размере почти 90 грн за кубометр был экономически обоснованным расчетом, но в итоге был утвержден другой тариф — 63,79 грн. То есть рост составит примерно 110%, ведь ранее тариф составлял около 30 грн за кубометр. В то же время вопрос о том, насколько этот тариф является экономически обоснованным и является ли такое повышение взвешенным, остается открытым", — отмечает эксперт.

Перед повышением тарифов необходимо провести аудит "Киевводоканала"

Олег Попенко подчеркивает, что любое повышение тарифов должно происходить только после полного технического, финансового, бухгалтерского и управленческого аудита деятельности водоканалов.

Повышение тарифов водоканалов и теплокоммунэнерго должно происходить только после полноценного технического, финансового, бухгалтерского и управленческого аудита. Сначала необходимо проверить, как использовались средства и какие решения принимались, а уже потом рассматривать возможность изменения тарифов

"Повышение тарифа может быть оправданным только в том случае, если мы видим прозрачный отчет: какие потери в сетях были раньше и какие сейчас, сколько средств владелец — в данном случае город — вложил в модернизацию, какие кредиты и гранты привлечены. А сегодня мы просто наблюдаем рост тарифа без ответа на вопрос, что изменилось в водоканале за эти годы", — говорит Попенко.

"Это не гарантирует лучшего качества воды": куда пойдут дополнительные средства

Эксперт обращает внимание на то, что повышение тарифа само по себе не означает улучшение качества услуг: "Никаких изменений в качестве воды не произойдет. С 2014 по 2021 год тарифы водоканалов в Украине выросли в 11 раз, но пить воду из-под крана мы так и не смогли".

По его словам, дополнительные средства могут быть направлены в основном на текущие нужды предприятия — зарплаты, премии, оплату электроэнергии и погашение задолженности.

Никаких изменений в качестве воды не произойдет. С 2014 по 2021 год тарифы водоканалов в Украине выросли в 11 раз, но пить воду из-под крана мы так и не смогли. Полученные средства пойдут на собственные нужды предприятия — зарплаты, премии и погашение задолженности за электроэнергию. А через год-два водоканал снова придет требовать повышения тарифов

"Полученные средства пойдут на собственные нужды предприятия — зарплаты, премии и погашение задолженности за электроэнергию. А через год-два водоканал снова придет требовать повышения", — отмечает он и добавляет, что доля электроэнергии в себестоимости услуг водоканалов составляет около 35–40%, а ее цена действительно выросла примерно вдвое по сравнению с 2021–2022 годами.

В то же время, по его словам, это не объясняет отсутствие системной модернизации сетей.

Европейские цены, но не европейское качество

Эксперт отмечает, что по уровню тарифов Украина быстрыми темпами приближается к европейским показателям.

Для сравнения:

в Польше средняя стоимость водоснабжения и водоотведения составляет 11–14 злотых за кубометр с учетом НДС (примерно 130–132 грн/м³);

в Умани — около 158 грн/м³;

Буча и Бровары — около 137 грн/м³;

Киев — 63,79 грн/м³.

"Сегодня во многих городах у нас уже европейские цены на воду, то есть 130–160 грн за кубометр, но нет европейского качества. Вопрос: куда ушли все эти деньги?" — отмечает Попенко.

Всплеск просроченных платежей из-за новых тарифов

Эксперт предупреждает, что очередное повышение тарифов может привести к росту задолженности населения: "Любое повышение тарифов в нынешних условиях ведет к кризису неплатежей. У людей просто нет средств, чтобы платить за все: воду, тепло, проезд, еду, лекарства".

По его словам, без системы субсидий и социальной защиты возрастает риск того, что часть граждан просто не сможет оплачивать коммунальные услуги.

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"У нас около 20 % населения находятся на грани биологического выживания, а большинство — за чертой бедности по европейским меркам. В Киеве с бюджетом в 100 миллиардов гривен можно было найти средства на компенсацию разницы в тарифе на электроэнергию для водоканала, как это делают в небольших городах, вместо того чтобы перекладывать это на киевлян", — подытоживает Олег Попенко.

Водоканалам нужна государственная программа модернизации

По мнению эксперта, проблему водоканалов невозможно решить лишь за счет повышения тарифов. Необходима отдельная государственная программа с привлечением кредитов, грантов и бюджетных средств.

"Проблему водоканалов можно решить только комплексно: государственная программа модернизации, привлечение международных кредиторов и грантовых средств, ассигнования из местных, областных и государственного бюджетов. А просто повышать тариф каждый год, без отчета и аудита — это путь к бесконечному перекладыванию проблемы на потребителя", — отмечает эксперт.

Напомним, ранее речь шла о повышении цен на АЗС. Заправки пересматривают стоимость топлива. В Украине начался заметный рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка.