Тариф на воду в Києві переглянули: відмовилися від 90 грн, але рахунки все одно зростуть

Експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Попенко вважає, що рішення КМДА підвищити тариф на воду до 63,79 грн за кубометр замість майже 90 грн не вирішує системних проблем "Київводоканалу" і не покращить якість послуг для киян. На його думку, підвищення тарифів без проведення аудиту та модернізації лише поглибить кризу неплатежів та заборгованостей.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) заявила, що не запроваджуватиме розрахований "Київводоканалом" тариф на воду у розмірі майже 90 грн за кубометр. Натомість влада заявила, що для киян діятиме тариф у розмірі 63,79 грн. Про це повідомили в КМДА .

Від 30 до 88 грн: як змінювався тариф на воду в Києві

Діючий для киян тариф на централізоване водопостачання та водовідведення становить 30,38 грн за кубометр (з ПДВ): 16,16 грн за кубометр за водопостачання та 14,22 грн за кубометр за водовідведення. Саме виходячи з цієї суми "Київводоканал" розрахував новий тариф у розмірі 88,90 грн за кубометр. У структурі цього тарифу вартість водопостачання має становити 50,69 грн за кубометр, а водовідведення — 38,21 грн за кубометр. Це означало б зростання вартості послуги на 192% порівняно з чинним тарифом.

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Водночас КМДА оголосила про тариф у розмірі 63,79 грн за кубометр. Тож, для споживачів зростання становитиме близько 110% порівняно з попереднім тарифом, тобто вартість послуги буде більш ніж удвічі вищою за базовий рівень у 30,38 грн за кубометр.

Влада Києва визнала новий тариф обґрунтованим, але обрала нижчий варіант — експерт

Голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт з питань житлово-комунального господарства Олег Попенко у коментарі для Фокусу нагадує, що місто фактично визнало тариф у розмірі майже 90 грн економічно обґрунтованим, але погодило нижчу ставку — 63,79 грн, що все одно означає значне зростання порівняно з попередніми 30,44 грн.

"КМДА вже заявила, що тариф у розмірі майже 90 грн за кубометр був економічно обґрунтованим розрахунком, але в підсумку було затверджено інший тариф — 63,79 грн. Тобто зростання становитиме приблизно 110%, адже раніше тариф становив близько 30 грн за кубометр. Водночас питання про те, наскільки цей тариф є економічно обґрунтованим і чи є таке підвищення виваженим, залишається відкритим", — зазначає експерт.

Перед підвищенням тарифів необхідно провести аудит "Київводоканалу"

Олег Попенко наголошує, що будь-яке підвищення тарифів має відбуватися лише після повного технічного, фінансового, бухгалтерського та управлінського аудиту діяльності водоканалів.

Підвищення тарифів водоканалів та теплокомуненерго має відбуватися лише після всебічного технічного, фінансового, бухгалтерського та управлінського аудиту. Спочатку необхідно перевірити, як використовувалися кошти та які рішення ухвалювалися, а вже потім розглядати можливість зміни тарифів

"Підвищення тарифу може бути виправданим лише в тому випадку, якщо ми бачимо прозорий звіт: які втрати в мережах були раніше і які зараз, скільки коштів власник — у даному випадку місто — вклав у модернізацію, які кредити та гранти залучено. А сьогодні ми просто спостерігаємо зростання тарифу без відповіді на питання, що змінилося у водоканалі за ці роки", — каже Попенко.

"Це не гарантує кращої якості води": куди підуть додаткові кошти

Експерт звертає увагу на те, що підвищення тарифу саме по собі не означає поліпшення якості послуг: "Жодних змін у якості води не відбудеться. З 2014 по 2021 рік тарифи водоканалів в Україні зросли в 11 разів, але пити воду з-під крана ми так і не змогли".

За його словами, додаткові кошти можуть бути спрямовані переважно на поточні потреби підприємства — зарплати, премії, оплату електроенергії та погашення заборгованості.

Жодних змін у якості води не відбудеться. З 2014 по 2021 рік тарифи водоканалів в Україні зросли в 11 разів, але пити воду з-під крана ми так і не змогли. Отримані кошти підуть на власні потреби підприємства — зарплати, премії та погашення заборгованості за електроенергію. А через рік-два водоканал знову прийде вимагати підвищення тарифів

"Отримані кошти підуть на власні потреби підприємства — зарплати, премії та погашення заборгованості за електроенергію. А через рік-два "Водоканал" знову прийде вимагати підвищення", — зазначає він і додає, що частка електроенергії у собівартості послуг водоканалів становить близько 35–40 %, а її ціна дійсно зросла приблизно вдвічі порівняно з 2021–2022 роками.

Водночас, за його словами, це не пояснює відсутність системної модернізації мереж.

Європейські ціни, але не європейська якість

Експерт зазначає, що за рівнем тарифів Україна стрімко наближається до європейських показників.

Для порівняння:

у Польщі середня вартість водопостачання та водовідведення становить 11–14 злотих за кубометр з урахуванням ПДВ (приблизно 130–132 грн/м³);

в Умані — близько 158 грн/м³;

Буча та Бровари — близько 137 грн/м³;

Київ — 63,79 грн/м³.

"Сьогодні в багатьох містах у нас уже європейські ціни на воду, тобто 130–160 грн за кубометр, але немає європейської якості. Питання: куди поділися всі ці гроші?" — зазначає Попенко.

Сплеск прострочених платежів через нові тарифи

Експерт попереджає, що чергове підвищення тарифів може призвести до зростання заборгованості населення: "Будь-яке підвищення тарифів у нинішніх умовах призводить до кризи неплатежів. У людей просто немає коштів, щоб оплачувати все: воду, опалення, проїзд, їжу, ліки".

За його словами, без системи субсидій та соціального захисту зростає ризик того, що частина громадян просто не зможе оплачувати комунальні послуги.

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"У нас близько 20 % населення перебуває на межі біологічного виживання, а більшість — за межею бідності за європейськими мірками. У Києві з бюджетом у 100 мільярдів гривень можна було б знайти кошти на компенсацію різниці в тарифі на електроенергію для водоканалу, як це роблять у невеликих містах, замість того щоб перекладати це на киян", — підсумовує Олег Попенко.

Водоканалам потрібна державна програма модернізації

На думку експерта, проблему водоканалів неможливо вирішити лише за рахунок підвищення тарифів. Потрібна окрема державна програма із залученням кредитів, грантів та бюджетних коштів.

"Проблему водоканалів можна вирішити лише комплексно: державна програма модернізації, залучення міжнародних кредиторів та грантових коштів, асигнування з місцевих, обласних та державного бюджетів. А просто підвищувати тариф щороку, без звітності та аудиту — це шлях до нескінченного перекладання проблеми на споживача", — зазначає експерт.

Нагадаємо, раніше йшлося про підвищення цін на АЗС. Заправки переглядають вартість пального. В Україні почалося помітне зростання цін на бензин і дизельне пальне. Про це свідчать дані моніторингу ринку.