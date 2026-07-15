Українці платять за електроенергію менше за європейців, але все може змінитися — експерт зробив попередження

Світло в Україні дешевше за європейські країни. Проте існує фактор, який може змінити ситуацію.

Попри повномасштабну війну, оптова електроенергія в Україні вже кілька місяців коштує дешевше, ніж у більшості країн Європейського Союзу. І причина цього у поєднанні ринкових факторів, зокрема, падіння попиту, відновлення генерації та дешевшого газу. Водночас ситуація може різко змінитися у разі нових російських атак на енергетичну інфраструктуру, попереджає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Як зазначив експерт, результати аукціону на довгострокові контракти, що відбувся 13 липня, показали стабільність українського ринку електроенергії. Середньозважена ціна контрактів на серпень-вересень становила близько 100 євро за МВт·год.

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"Це повністю відповідає здоровим ринковим реаліям і є чудовим сигналом: панічних стрибків немає, ринок збалансований", — наголосив Омельченко.

За його словами, висока активність державних і приватних генеруючих компаній, трейдерів та промислових споживачів свідчить про те, що ці торги стали основним орієнтиром для цінових очікувань наприкінці літа та на початку осені.

Чому українська електроенергія дешевша за європейську: три фактори

За словами експерта, починаючи з квітня 2026 року українська електроенергія коштує дешевше, ніж у країнах ЄС.

"Це не через "ручне" регулювання чи адміністративне заниження ціни, а через реальні економічні фактори", — пояснив Омельченко.

Стабільність енергосистеми прямо залежить від цілісності магістральних мереж та відновлених ТЕС/ГЕС. Будь-яка масштабна атака ворога напередодні опалювального сезону може миттєво зруйнувати профіцит та змусити країну повернутися до аварійних обмежень та дорогого імпорту

Він назвав три головні причини такої ситуації.

В Україні знизився попит на електроенергію. За даними експерта, у квітні споживання було нижчим на 3%, у травні — на 7%, у червні — на 4%, а в липні — вже на 8% порівняно з аналогічними періодами минулого року. Це пов'язано зі скороченням промислового виробництва, прохолоднішою погодою та розвитком розподіленої генерації. Збільшилася пропозиція електроенергії. Після ремонтів до роботи повертаються атомні енергоблоки, триває відновлення теплової генерації, а підприємства активно будують власні газові установки та сонячні електростанції. У результаті потреба у дорогому імпорті електроенергії суттєво скоротилася. Здешевлення природного газу.

"Блакитне паливо в Україні приблизно на 25% дешевше, ніж на європейському хабі TTF. Це робить собівартість української газової генерації набагато конкурентнішою", — зазначив Омельченко.

Падіння попиту на е/е - залишається нижчим за минулорічний: у квітні — на 3%, у травні — на 7%, у червні — на 4%, у липні — на 8%. Фото: Unsplash

Чому трейдери, а не заводи купують більше електроенергії

Окрему увагу експерт звернув на результати липневих аукціонів, де найбільшими покупцями стали саме трейдери, а не промислові підприємства.

Промислові споживачі зараз не готові ризикувати вільними коштами та купувати великі обсяги електроенергії наперед

За його словами, через нестабільність економічної ситуації бізнес не поспішає укладати довгострокові контракти, віддаючи перевагу закупівлі електроенергії на ринку "на добу наперед".

Багато великих підприємств за останній рік інвестували у власну генерацію, що дозволяє їм частково забезпечувати себе електроенергією самостійно.

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Натомість трейдери готові брати на себе ризики та купувати ресурс наперед, розраховуючи згодом перепродати його малому й середньому бізнесу.

Але попри нинішню стабільність ринку, головним ризиком залишаються російські удари по енергетичній інфраструктурі.

"Будь-яка масштабна атака ворога напередодні опалювального сезону може миттєво зруйнувати профіцит та змусити країну повернутися до аварійних обмежень і дорогого імпорту", — попередив він.

Ще одним викликом експерт назвав дію європейського механізму вуглецевого коригування CBAM, який обмежує експорт української електроенергії до країн ЄС. Через це внутрішні ціни залишаються нижчими, однак енергокомпанії недоотримують кошти, які могли б спрямувати на відновлення об'єктів та посилення їхнього захисту.

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Підсумовуючи результати липневих торгів, Омельченко зазначив, що українська енергосистема демонструє стійкість навіть в умовах війни.

"Липневі аукціони показали, що українська енергосистема адаптується і демонструє ринкову стійкість. Проте за відносно низькими цінами стоїть титанічна робота енергетиків з відновлення та висока гнучкість бізнесу", — резюмував експерт.

Нагадаємо, в липні у Києві та на Київщині запровадили екстрені відключення електроенергії. Згодом аварійні знеструмлення також запровадили в Чернігівській та Одеській областях. Це сталося через високий рівень енергоспоживання та перевантаженням обладнання через спеку та через наслідки бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури.