Украинцы платят за электроэнергию меньше, чем европейцы, но все может измениться — эксперт сделал предупреждение

Электроэнергия в Украине дешевле, чем в европейских странах. Однако есть фактор, который может изменить ситуацию.

Несмотря на полномасштабную войну, оптовая электроэнергия в Украине уже несколько месяцев стоит дешевле, чем в большинстве стран Европейского Союза. Причина этого кроется в совокупности рыночных факторов, в частности, в падении спроса, восстановлении генерации и снижении цен на газ. В то же время ситуация может резко измениться в случае новых российских атак на энергетическую инфраструктуру, предупреждает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Как отметил эксперт, результаты аукциона по долгосрочным контрактам, состоявшегося 13 июля, продемонстрировали стабильность украинского рынка электроэнергии. Средневзвешенная цена контрактов на август–сентябрь составила около 100 евро за МВт·ч.

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"Это полностью соответствует здоровым рыночным реалиям и является отличным сигналом: панических скачков нет, рынок сбалансирован", — подчеркнул Омельченко.

По его словам, высокая активность государственных и частных генерирующих компаний, трейдеров и промышленных потребителей свидетельствует о том, что эти торги стали основным ориентиром для ценовых ожиданий в конце лета и в начале осени.

Почему украинская электроэнергия дешевле европейской: три фактора

По словам эксперта, начиная с апреля 2026 года украинская электроэнергия будет стоить дешевле, чем в странах ЕС.

"Это связано не с "ручным" регулированием или административным занижением цены, а с реальными экономическими факторами", — пояснил Омельченко.

Стабильность энергосистемы напрямую зависит от целостности магистральных сетей и восстановленных ТЭС/ГЭС. Любая масштабная атака противника в преддверии отопительного сезона может мгновенно разрушить профицит и заставить страну вернуться к аварийным ограничениям и дорогому импорту

Он назвал три основные причины такой ситуации.

В Украине снизился спрос на электроэнергию. По данным эксперта, в апреле потребление было ниже на 3%, в мае — на 7%, в июне — на 4%, а в июле — уже на 8% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Это связано с сокращением промышленного производства, более прохладной погодой и развитием распределенной генерации. Увеличилось предложение электроэнергии. После ремонтов к работе возвращаются атомные энергоблоки, продолжается восстановление тепловой генерации, а предприятия активно строят собственные газовые установки и солнечные электростанции. В результате потребность в дорогом импорте электроэнергии существенно сократилась. Снижение цен на природный газ.

"Голубое топливо в Украине примерно на 25 % дешевле, чем на европейском хабе TTF. Это делает себестоимость украинской газовой генерации гораздо более конкурентоспособной", — отметил Омельченко.

Спад спроса на электроэнергию по-прежнему ниже прошлогоднего уровня: в апреле — на 3 %, в мае — на 7 %, в июне — на 4 %, в июле — на 8 %. Фото: Unsplash

Почему трейдеры, а не заводы, покупают больше электроэнергии

Особое внимание эксперт уделил результатам июльских аукционов, где крупнейшими покупателями стали именно трейдеры, а не промышленные предприятия.

Промышленные потребители в настоящее время не готовы рисковать свободными средствами и закупать большие объемы электроэнергии заранее

По его словам, из-за нестабильности экономической ситуации бизнес не спешит заключать долгосрочные контракты, отдавая предпочтение закупке электроэнергии на рынке "на сутки вперед".

За последний год многие крупные предприятия инвестировали в собственную генерацию, что позволяет им частично обеспечивать себя электроэнергией самостоятельно.

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В свою очередь, трейдеры готовы идти на риск и закупать ресурс заранее, рассчитывая впоследствии перепродать его малым и средним предприятиям.

Однако, несмотря на нынешнюю стабильность рынка, главным риском остаются российские удары по энергетической инфраструктуре.

"Любая масштабная атака противника в преддверии отопительного сезона может мгновенно свести на нет профицит и заставить страну вернуться к аварийным ограничениям и дорогому импорту", — предупредил он.

Еще одним вызовом эксперт назвал действие европейского механизма углеродной корректировки CBAM, который ограничивает экспорт украинской электроэнергии в страны ЕС. Из-за этого внутренние цены остаются более низкими, однако энергокомпании недополучают средства, которые могли бы направить на восстановление объектов и усиление их защиты.

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Подводя итоги июльских торгов, Омельченко отметил, что украинская энергосистема демонстрирует устойчивость даже в условиях войны.

"Июльские аукционы показали, что украинская энергосистема адаптируется и демонстрирует рыночную устойчивость. Однако за относительно низкими ценами стоит титаническая работа энергетиков по восстановлению и высокая гибкость бизнеса", — резюмировал эксперт.

Напомним, что в июле в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Впоследствии аварийные отключения электроэнергии также ввели в Черниговской и Одесской областях. Это произошло из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в связи с жарой, а также из-за последствий боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры.