Мировые цены на говядину бьют рекорды: что будет в украинских магазинах

Украина почти в 30 раз увеличила экспорт свежей и охлажденной говядины за первые четыре месяца 2026 года. Несмотря на рекордный спрос на мировом рынке, существенного подорожания или дефицита говядины в Украине пока не прогнозируется.

Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

По данным издания, только в апреле Украина экспортировала 352 тонны свежей и охлажденной говядины — почти в 17 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причиной стало сокращение поголовья крупного рогатого скота в США из-за засух, что привело к резкому росту мировых цен.

По словам председателя Ассоциации "Производители говядины Украины" Александра Таранюка, фермеры всё чаще отправляют скот на убой, поскольку низкие цены на молоко и высокие затраты делают производство менее выгодным. В то же время высокие экспортные цены на говядину стимулируют продажу мяса.

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"Фермерам нужно как-то компенсировать потери, и поэтому они корректируют поголовье крупного рогатого скота", — сказал эксперт.

Он также пояснил, что сокращение экспорта живого скота в июне связано не со снижением спроса, а с сезонностью.

"Традиционно каждый год в летние месяцы экспорт говядины сокращается", — отметил Таранюк, добавив, что ближе к осени цены на живой скот могут вырасти вместе с возобновлением экспорта.

Эксперт считает, что дефицита говядины в Украине не будет. По его словам, из-за войны и снижения покупательной способности украинцы все чаще выбирают курицу или свинину, поэтому сокращение предложения говядины вряд ли станет ощутимым для потребителей.

Это подтверждают и цены в магазинах. По данным на 20 июля, средняя стоимость говяжьего гуляша составляла 416,95 грн за килограмм, а ребер — 282,80 грн, что практически не отличается от средних показателей июня.

По итогам первого полугодия 2026 года Украина экспортировала 2,22 тыс. тонн свежей говядины на сумму 17,66 млн долларов. Это почти в 33 раза больше по объему и в 41 раз больше по выручке, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время импорт живого скота и говядины продолжил сокращаться.

Напомним, что в июне 2026 года в Украине впервые за последний год была зафиксирована дефляция — потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с маем. Больше всего подешевели яйца, овощи, фрукты, топливо, а также одежда и обувь. В то же время отдельные товары и услуги продолжили дорожать, в частности водоснабжение, водоотведение, железнодорожные перевозки, подсолнечное масло и макаронные изделия. Несмотря на месячное снижение цен, в годовом исчислении инфляция составила 7,2%, а с начала года цены выросли на 5,7%.

В начале июля эксперты прогнозировали умеренные изменения цен на продукты в Украине. Ожидалось сезонное подешевение овощей и стабильные цены на молочную продукцию и яйца, тогда как хлеб мог подорожать примерно на 5% из-за роста затрат производителей. Также отмечалось, что влияние цен на топливо на стоимость продуктов будет оставаться ограниченным, а общая ситуация на рынке будет зависеть от сезонного фактора и производственных затрат.