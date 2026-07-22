Світові ціни на яловичину б'ють рекорди: що буде в українських магазинах

Україна майже у 30 разів збільшила експорт свіжої та охолодженої яловичини за перші чотири місяці 2026 року. Попри рекордний попит на світовому ринку, суттєвого подорожчання чи дефіциту яловичини в Україні наразі не прогнозують.

Про це йдеться у матеріалі видання “Телеграф”.

За даними видання, лише у квітні Україна експортувала 352 тонни свіжої та охолодженої яловичини — майже у 17 разів більше, ніж за аналогічний період торік. Причиною стало скорочення поголів’я великої рогатої худоби у США через посухи, що спричинило різке зростання світових цін.

За словами голови Асоціації “Виробники яловичини України” Олександра Таранюка, фермери дедалі частіше відправляють худобу на забій, оскільки низькі ціни на молоко та високі витрати роблять виробництво менш вигідним. Водночас високі експортні ціни на яловичину стимулюють продаж м’яса.

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“Фермерам потрібно якось компенсувати втрати, і тому вони корегують своє поголів’я ВРХ”, — сказав експерт.

Він також пояснив, що скорочення експорту живої худоби у червні пов’язане не зі зниженням попиту, а із сезонністю.

“Традиційно щороку у літні місяці експорт яловичини спадає”, — зазначив Таранюк, додавши, що ближче до осені ціни на живу худобу можуть зрости разом із відновленням експорту.

Експерт вважає, що дефіциту яловичини в Україні не буде. За його словами, через війну та зниження купівельної спроможності українці все частіше обирають курятину чи свинину, тому скорочення пропозиції яловичини навряд чи стане відчутним для споживачів.

Це підтверджують і ціни в магазинах. За даними станом на 20 липня, середня вартість яловичого гуляшу становила 416,95 грн за кілограм, а ребер — 282,80 грн, що майже не відрізняється від середніх показників червня.

За підсумками першого півріччя 2026 року Україна експортувала 2,22 тис. тонн свіжої яловичини на 17,66 млн доларів. Це майже у 33 рази більше за обсягом і у 41 раз більше за виручкою, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас імпорт живої худоби та яловичини продовжив скорочуватися.

Нагадаємо, у червні 2026 року в Україні вперше за останній рік зафіксували дефляцію — споживчі ціни знизилися на 0,1% порівняно з травнем. Найбільше подешевшали яйця, овочі, фрукти, паливо, а також одяг і взуття. Водночас окремі товари та послуги продовжили дорожчати, зокрема водопостачання, водовідведення, залізничні перевезення, соняшникова олія та макаронні вироби. Попри місячне зниження цін, у річному вимірі інфляція становила 7,2%, а від початку року ціни зросли на 5,7%.

На початку липня експерти прогнозували помірні зміни цін на продукти в Україні. Очікувалося сезонне здешевлення овочів і стабільні ціни на молочну продукцію та яйця, тоді як хліб міг подорожчати приблизно на 5% через зростання витрат виробників. Також зазначалося, що вплив цін на пальне на вартість продуктів залишатиметься обмеженим, а загальна ситуація на ринку залежатиме від сезонного фактору та витрат на виробництво.