Курс доллара превысил 45 грн в банках

Курс доллара 23 июля варьируется в зависимости от сегмента рынка. В банках его продают в среднем по цене свыше 45 грн, а на межбанковском рынке торги проходят на уровне около 44,84 грн.

В Украине 23 июля обновились курсы основных валют. Курс доллара в банках превысил 45 грн при продаже. В то же время на межбанковском рынке американская валюта торгуется ниже этой отметки, около 44,84 грн, о чем свидетельствуют данные Минфина и портала "Курс Украины".

Курс доллара и евро в банках

По данным Minfin.com.ua, средний курс валют в банках 23 июля составляет:

Доллар США:

покупка — 44,54 грн;

продажа — 45,02 грн.

Евро:

покупка — 50,87 грн;

продажа — 51,50 грн.

Польский злотый:

покупка — 11,46 грн;

продажа — 11,94 грн.

Курс на межбанковском рынке 23 июля

По данным портала "Курс Украины", на межбанковском валютном рынке доллар в четверг торгуется на уровне:

покупка — 44 836 грн (+3,5 коп.);

продажа — 44,846 грн (+2,6 коп.);

средний курс — 44,841 грн (+3 коп.).

Відео дня

Курс евро на межбанковском рынке составляет:

покупка — 51 220 грн (+11 коп.);

продажа — 51,240 грн (+10 коп.);

средний курс — 51,230 грн (+10,5 коп.).

Данные обновлены порталом "Курс Украины" в 10:33.

Курс наличных

По данным портала "Курс Украины", по состоянию на 12:00 средний наличный курс доллара составлял:

покупка — 44 645 грн;

продажа — 44 786 грн.

Курс НБУ на 23 июля

Как отметил в комментарии изданию "Фокус" банкир Тарас Лесовой, НБУ продолжит поддерживать баланс между спросом и предложением.

На данный момент официальный курс составляет:

доллар — 44,7711 грн;

евро — 51,0659 грн;

злотый — 11,7915 грн.

Между тем, по информации финансового аналитика Андрея Шевчишина, украинские банки сократили ввоз наличной валюты в первом полугодии 2026 года на 18 %, до 4,88 млрд долларов.

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"Объем ввоза долларов сократился на 29,4 % по сравнению с прошлым годом и составил 2,8 млрд долл. Однако объем ввоза евро вырос на 3,7 % до 2 млрд долл. в эквиваленте. Внутренний спрос на евро влияет на распределение наличных средств, ввозимых банками. В 1П2026 доля евро в общем объеме ввоза достигла 41,1%, в то время как год назад (1П2025) она составляла 32,5%, в 1П2024 — 26,7%, а в 1П2023 — всего 9,2%. В ближайшие дни курс доллара на межбанке, вероятно, будет оставаться в пределах 44,5–45,0 грн. На наличном рынке ожидается диапазон 44,75–45,25 грн за доллар", — сообщил он.

Напомним, ранее эксперт отмечал, что до заседания правления НБУ по вопросу учетной ставки, запланированного на 30 июля, регулятор вряд ли позволит курсу выйти за верхнюю границу этого коридора. В то же время дополнительное давление на гривну могут оказать сокращение валютной выручки от экспорта, рост цен на нефть и увеличение импорта топлива в разгар уборочной кампании.