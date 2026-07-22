Курс доллара в Украине изменился, и гривна оказалась под новым давлением (Обновлено)

Завтра курс американской валюты составит 44,7711 грн за доллар. Эксперт объяснил, почему гривна оказалась под давлением и стоит ли ожидать дальнейшего роста курса.

Национальный банк Украины установил на среду, 22 июля, официальный курс доллара на уровне 44,7503 грн, что на 4,7 копейки выше предыдущего показателя. Евро также незначительно подорожал — до 51,0981 грн. Однако на завтра, 23 июля, официальный курс доллара США вырос ещё больше. Американская валюта будет стоить 44,7711 грн.

На наличном рынке, по данным мониторинговых сервисов, американскую валюту в среднем покупают по 44,48 грн, а продают по 44,96 грн. Евро покупают за 50,80 грн, продают — за 51,47 грн. На межбанковском рынке доллар торгуется вблизи 44,67 грн, а евро — примерно 51,30 грн, сообщает портал "Курс Украины".

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Гривна оказалась под давлением

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что на прошлой неделе на валютный рынок одновременно повлияли как внутренние, так и внешние факторы.

По его словам, новые удары по украинским портам и судам ухудшили перспективы экспорта, а обострение ситуации на Ближнем Востоке вызвало резкое подорожание нефти — с 76 до 88 долларов за баррель. Это вынудило импортеров топлива и удобрений более активно скупать валюту.

Несмотря на это, Национальный банк удержал курс от резких колебаний благодаря валютным интервенциям.

"Не фиксированный курс, но и не свободное ценообразование. Это управляемая гибкость", — так охарактеризовал нынешнюю модель валютного рынка Андрей Шевчишин.

НБУ расходует резервы для стабилизации рынка

По оценке эксперта, среднесуточный дефицит валюты на межбанковском рынке вырос почти на 63% — до 175,7 млн долларов, а общий дефицит рынка (вместе с наличным сегментом) достиг 190 млн долларов в день.

Для сдерживания девальвационного давления НБУ увеличил объем валютных интервенций до 1,074 млрд долларов за неделю. При этом на этот раз регулятор не покупал валюту, а лишь продавал её для удовлетворения спроса.

Доллар и евро выросли на межбанке: курс валют 22 июля

По данным портала "Курс Украины", на межбанковском валютном рынке в среду, 22 июля 2026 года, доллар и евро продемонстрировали незначительный рост.

Торги показали средний курс доллара США на уровне 44,811 грн. По сравнению с предыдущим показателем валюта подорожала на 6 коп.

Курс доллара на межбанковском рынке:

покупка — 44 801 грн (+5 коп.);

продажа — 44,820 грн (+6,5 коп.).

Евро также подорожал. Средний курс европейской валюты составил 51,125 грн, что на 3,5 копейки больше, чем предыдущий показатель.

Курс евро на межбанковском рынке:

покупка — 51 110 грн (+3 коп.);

продажа — 51,140 грн (+4 коп.).

По состоянию на 15:30 22 июля котировки на межбанке оставались на уровне 44,820 грн за доллар при продаже и 51,140 грн за евро при продаже.

Валютные торги на межбанковском рынке проходят под влиянием спроса и предложения, а также действий Национального банка Украины, который при необходимости проводит валютные интервенции для поддержания стабильности рынка.

Курс валют на 23 июля — официальные данные НБУ

Тем временем Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на четверг, 23 июля 2026 года.

Согласно данным НБУ, официальный курс доллара США составляет 44,7711 грн за 1 доллар.

Курс евро установлен на уровне 51,0659 грн за 1 евро.

Курс других валют:

фунт стерлингов — 59,8455 грн;

швейцарский франк — 55,0826 грн;

польский злотый — 11,7915 грн;

канадский доллар — 31,7706 грн.

Официальный курс гривны к доллару и евро НБУ устанавливает ежедневно с учетом ситуации на валютном рынке. Эти значения используются для ведения бухгалтерского учета, проведения расчетов и других операций, где требуется официальная котировка.

Напомним, что 22 июля на межбанковском валютном рынке средний курс доллара составлял 44,811 грн, а евро — 51,125 грн.

Что будет с курсом доллара — за какими событиями стоит следить

По мнению Шевчишина, в ближайшие дни курс доллара на межбанковском рынке, вероятно, будет оставаться в пределах 44,5–45,0 грн. На наличном рынке ожидается диапазон 44,75–45,25 грн за доллар.

Эксперт считает, что до заседания правления НБУ по вопросу учетной ставки, запланированного на 30 июля, регулятор вряд ли позволит курсу выйти за верхнюю границу этого коридора. В то же время дополнительное давление на гривну могут оказать сокращение валютной выручки от экспорта, рост цен на нефть и увеличение импорта топлива в разгар уборочной кампании.

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По словам аналитика, ключевыми событиями этой недели для валютного рынка станут решение МВФ по очередному траншу для Украины, ситуация с аграрным экспортом, развитие событий вокруг Ормузского пролива, а также заседание Европейского центрального банка 23 июля. Эти факторы могут определить дальнейшее движение курса гривны.

Напомним, накануне на украинском валютном рынке наблюдалось умеренное укрепление доллара. А вот мировые котировки на нефть резко выросли из-за обострения конфликта между США и Ираном. Марка Brent впервые за более чем месяц превысила отметку в 90 долларов за баррель.