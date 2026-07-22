Курс долара в Україні змінився, і гривня опинилася під новим тиском

Офіційний курс долара на 22 липня встановлено на рівні 44,75 грн. Експерт пояснив, чому гривня опинилася під тиском та чи варто чекати подальшого зростання валюти.

Національний банк України встановив на середу, 22 липня, офіційний курс долара на рівні 44,7503 грн, що на 4,7 копійки вище за попередній показник. Євро також незначно подорожчав — до 51,0981 грн.

На готівковому ринку, за даними сервісів моніторингу, американську валюту в середньому купують по 44,48 грн, а продають по 44,96 грн. Євро купують за 50,80 грн, продають — за 51,47 грн. На міжбанківському ринку долар торгується поблизу 44,67 грн, а євро — приблизно 51,30 грн, передає портал "Курс України".

Гривня опинилася під тиском

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що минулого тижня на валютний ринок одночасно вплинули як внутрішні, так і зовнішні чинники.

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За його словами, нові удари по українських портах та суднах погіршили перспективи експорту, а загострення ситуації на Близькому Сході спровокувало різке подорожчання нафти — із 76 до 88 доларів за барель. Це змусило імпортерів пального та добрив активніше скуповувати валюту.

Попри це Національний банк утримав курс від різких коливань завдяки валютним інтервенціям.

"Не фіксований курс, але й не вільне ціноутворення. Це керована гнучкість", — охарактеризував нинішню модель валютного ринку Андрій Шевчишин.

НБУ витрачає резерви для стабілізації ринку

За оцінкою експерта, середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку зріс майже на 63% — до 175,7 млн доларів, а загальний дефіцит ринку (разом із готівковим сегментом) досяг 190 млн доларів на день.

Для стримування девальваційного тиску НБУ збільшив валютні інтервенції до 1,074 млрд доларів за тиждень. Водночас регулятор цього разу не купував валюту, а лише продавав її для задоволення попиту.

Що буде з курсом долара — за якими подіями варто стежити

На думку Шевчишина, найближчими днями долар на міжбанку, ймовірно, залишатиметься в межах 44,5–45,0 грн. На готівковому ринку очікується діапазон 44,75–45,25 грн за долар.

Експерт вважає, що до засідання правління НБУ щодо облікової ставки, яке заплановане на 30 липня, регулятор навряд чи дасть змогу курсу вийти за верхню межу цього коридору. Водночас додатковий тиск на гривню можуть створити скорочення валютної виручки від експорту, зростання цін на нафту та збільшення імпорту пального в розпал жнив.

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За словами аналітика, ключовими подіями цього тижня для валютного ринку стануть рішення МВФ щодо чергового траншу для України, ситуація з аграрним експортом, розвиток подій навколо Ормузької протоки, а також засідання Європейського центрального банку 23 липня. Ці чинники можуть визначити подальший рух курсу гривні.

Нагадаємо, напередодні український валютний ринок демонстрував помірне зміцнення долара. А ось світові нафтові котирування різко зросли через загострення конфлікту між США та Іраном. Марка Brent вперше за понад місяць перевищила ціну в 90 доларів за барель.