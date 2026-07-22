Курс доллара в Украине изменился, и гривна оказалась под новым давлением

Официальный курс доллара на 22 июля установлен на уровне 44,75 грн. Эксперт объяснил, почему гривна оказалась под давлением и стоит ли ожидать дальнейшего роста курса валюты.

Национальный банк Украины установил на среду, 22 июля, официальный курс доллара на уровне 44,7503 грн, что на 4,7 копейки выше предыдущего показателя. Евро также незначительно подорожал — до 51,0981 грн.

На наличном рынке, по данным мониторинговых сервисов, американскую валюту в среднем покупают по 44,48 грн, а продают по 44,96 грн. Евро покупают за 50,80 грн, продают — за 51,47 грн. На межбанковском рынке доллар торгуется вблизи 44,67 грн, а евро — около 51,30 грн, сообщает портал "Курс Украины".

Гривна оказалась под давлением

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что на прошлой неделе на валютный рынок одновременно повлияли как внутренние, так и внешние факторы.

Відео дня

По его словам, новые удары по украинским портам и судам ухудшили перспективы экспорта, а обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому подорожанию нефти — с 76 до 88 долларов за баррель. Это заставило импортеров топлива и удобрений активнее скупать валюту.

Несмотря на это, Национальный банк удержал курс от резких колебаний благодаря валютным интервенциям.

"Не фиксированный курс, но и не свободное ценообразование. Это управляемая гибкость", — так охарактеризовал нынешнюю модель валютного рынка Андрей Шевчишин.

НБУ расходует резервы для стабилизации рынка

По оценке эксперта, среднесуточный дефицит валюты на межбанковском рынке вырос почти на 63% — до 175,7 млн долларов, а общий дефицит рынка (вместе с наличным сегментом) достиг 190 млн долларов в день.

Для сдерживания девальвационного давления НБУ увеличил объем валютных интервенций до 1,074 млрд долларов за неделю. При этом на этот раз регулятор не покупал валюту, а лишь продавал её для удовлетворения спроса.

Что будет с курсом доллара — за какими событиями стоит следить

По мнению Шевчишина, в ближайшие дни курс доллара на межбанковском рынке, вероятно, будет оставаться в пределах 44,5–45,0 грн. На наличном рынке ожидается диапазон 44,75–45,25 грн за доллар.

Эксперт считает, что до заседания правления НБУ по вопросу учетной ставки, запланированного на 30 июля, регулятор вряд ли позволит курсу выйти за верхнюю границу этого коридора. В то же время дополнительное давление на гривну могут оказать сокращение валютной выручки от экспорта, рост цен на нефть и увеличение импорта топлива в разгар уборочной кампании.

Важно

Доллар дорожает, а нефть взлетела выше 90 долларов: что происходит с курсом валют и чего ожидать дальше

По словам аналитика, ключевыми событиями этой недели для валютного рынка станут решение МВФ по очередному траншу для Украины, ситуация с аграрным экспортом, развитие событий вокруг Ормузского пролива, а также заседание Европейского центрального банка 23 июля. Эти факторы могут определить дальнейшее движение курса гривны.

Напомним, накануне на украинском валютном рынке наблюдалось умеренное укрепление доллара. А вот мировые котировки на нефть резко выросли из-за обострения конфликта между США и Ираном. Марка Brent впервые за более чем месяц превысила отметку в 90 долларов за баррель