Доллар приближается к важной отметке: что показал межбанк

Официальный курс доллара и евро на 21 июля, ситуация на межбанковском рынке и прогноз валютного рынка от финансового аналитика Андрея Шевчишина — в вечернем обзоре Фокуса.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 21 июля. Курс доллара практически не изменился, тогда как евро продолжил умеренный рост. В то же время на межбанковском рынке гривна остается под давлением из-за высокого спроса на валюту со стороны импортеров топлива и удобрений, сообщает портал "Курс Украины".

По данным НБУ , официальный курс на 21 июля составляет:

доллар США — 44,7030 грн (+3,54 коп.);

евро — 51,0955 грн (+3,60 коп.);

польский злотый — 11,7965 грн (+4,53 коп.).

Что происходит с долларом на межбанковском рынке

На межбанковском валютном рынке 20 июля торги завершились на уровне:

доллар — 44,676 грн/44,731 грн (покупка/продажа);

евро — 51,080 грн/51,150 грн.

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Курс валют на межбанковском рынке Фото: Курс Украины

Средний курс доллара на межбанковском рынке составил 44,704 грн, что практически соответствует новому официальному курсу НБУ.

Почему гривна по-прежнему находится под давлением

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что на прошлой неделе спрос на валюту вновь вырос из-за ряда факторов. Прежде всего, это удары РФ по украинским портам и торговым судам, что ухудшает экспортные возможности страны, а также резкое подорожание нефти на фоне эскалации конфликта между США и Ираном.

По словам эксперта, из-за скачка цен на нефть трейдеры, торгующие топливом и удобрениями, более активно скупают валюту, особенно в период уборки урожая, когда спрос на топливо традиционно высок.

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"Неделя с 13 по 19 июля в ретроспективе. Удары по украинским портам, элеваторам, иностранным судам. Последствия подобных действий мы видели в начале войны в 2022 году. И новая волна обстрелов на Ближнем Востоке с закрытием Ормуза, из-за чего нефть взлетела с 76 до 88 долларов за баррель. Трейдеры, торгующие топливом и удобрениями, начали активно скупать валюту. Все это мы уже видели в марте этого года. Разница лишь в том, что сейчас — сезон уборки урожая, и спрос на топливо в разы выше (и будет расти), чем во время посевной", — написал эксперт.

В то же время Национальный банк продолжает сдерживать резкие колебания курса с помощью валютных интервенций.

"Попытки поднять курс доллара регулятор пресек валютными интервенциями. В то же время рынок не продемонстрировал снижения курса ниже текущих уровней", — отмечает Шевчишин.

По подсчетам эксперта, среднесуточный дефицит валюты на межбанковском рынке за неделю вырос почти на 63% — до 175,7 млн долларов, а объем валютных интервенций НБУ превысил 1 млрд долларов за неделю.

Каким будет курс в ближайшие дни

Аналитик полагает, что до заседания правления НБУ 30 июля регулятор будет стремиться удерживать курс в привычном диапазоне.

Ожидаемый диапазон:

межбанковский курс — 44,5–45,0 грн за доллар;

наличный рынок — 44,75–45,25 грн за доллар.

В то же время среди основных рисков для гривны остаются проблемы с экспортом из-за атак на порты, высокие мировые цены на нефть и рост спроса импортеров на валюту.

Напомним, 20 июля на украинском валютном рынке наблюдалось умеренное укрепление доллара. А вот мировые котировки на нефть резко выросли из-за обострения конфликта между США и Ираном. Нефть марки Brent впервые за более чем месяц превысила отметку в 90 долларов за баррель