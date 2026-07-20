Долар наближається до важливої позначки: що показав міжбанк

Офіційний курс долара та євро на 21 липня, ситуація на міжбанку і прогноз валютного ринку від фінансового аналітика Андрія Шевчишина — у вечірньому огляді Фокусу.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на вівторок, 21 липня. Долар майже не змінився, тоді як євро продовжив помірне зростання. Водночас на міжбанківському ринку гривня залишається під тиском через високий попит на валюту з боку імпортерів пального та добрив, повідомляє портал "Курс України".

За даними НБУ, офіційний курс на 21 липня становить:

долар США — 44,7030 грн (+3,54 коп.);

євро — 51,0955 грн (+3,60 коп.);

польський злотий — 11,7965 грн (+4,53 коп.).

Що відбувається з доларом на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку 20 липня торги завершилися на рівні:

долар — 44,676 грн/44,731 грн (купівля/продаж);

євро — 51,080 грн/51,150 грн.

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Курс валют на міжбанку Фото: Курс України

Середній курс долара на міжбанку становив 44,704 грн, що практично відповідає новому офіційному курсу НБУ.

Чому гривня залишається під тиском

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що минулого тижня попит на валюту знову зріс через кілька факторів. Насамперед це удари РФ по українських портах і торговельних суднах, що погіршує експортні можливості країни, а також різке подорожчання нафти на тлі ескалації конфлікту між США та Іраном.

За словами експерта, через стрибок нафтових котирувань паливні та добривні трейдери активніше скуповують валюту, особливо в період жнив, коли попит на пальне традиційно високий.

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"Тиждень 13-19 липня у флешбеках. Удари по українських портах, елеваторах, іноземних судах. Наслідки подібних дій ми бачили на початку війни у 2022. Й нова хвиля обстрілів на Близькому Сході із закриттям Ормузу, через що нафта злетіла з 76 до 88 дол за барель. Паливні та добривні трейдери почали активно скуповувати валюту. Все це ми вже бачили у березні цього року. Різниця лише в тому, що зараз — сезон жнив, і попит на пальне в рази вищий (й буде зростати), ніж під час посівної", — написав експерт.

Водночас Національний банк продовжує стримувати різкі коливання курсу валютними інтервенціями.

"Спроби проштовхнути долар вгору регулятор придушив валютними інтервенціями. Водночас і зниження курсу нижче поточних рівнів ринок не продемонстрував", — зазначає Шевчишин.

За підрахунками експерта, середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку за тиждень зріс майже на 63% — до 175,7 млн доларів, а обсяг валютних інтервенцій НБУ перевищив 1 млрд доларів за тиждень.

Яким буде курс найближчими днями

Аналітик вважає, що до засідання правління НБУ 30 липня регулятор намагатиметься утримувати курс у звичному діапазоні.

Очікуваний коридор:

міжбанк — 44,5–45,0 грн за долар;

готівковий ринок — 44,75–45,25 грн за долар.

Водночас серед основних ризиків для гривні залишаються проблеми з експортом через атаки на порти, високі світові ціни на нафту та збільшення попиту імпортерів на валюту.

Нагадаємо, 20 липня, український валютний ринок продемонстрував помірне зміцнення долара. А ось світові нафтові котирування різко зросли через загострення конфлікту між США та Іраном. Нафта марки Brent вперше за понад місяць перевищила позначку 90 доларів за барель