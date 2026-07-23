Курс долара сягнув понад 45 грн у банках

Курс долара 23 липня є різним залежно від сегмента ринку. У банках його продають у середньому за понад 45 грн, а на міжбанку торги тривають на рівні близько 44,84 грн.

В Україні 23 липня оновилися курси основних валют. Долар у банках перевищив 45 грн у продажу. Водночас на міжбанківському ринку американська валюта торгується нижче за цю позначку, близько 44,84 грн, про що свідчать дані Мінфіну та порталу "Курс України".

Курс долара та євро в банках

За даними Minfin.com.ua, середній курс валют у банках 23 липня становить:

Долар США:

купівля — 44,54 грн;

продаж — 45,02 грн.

Євро:

купівля — 50,87 грн;

продаж — 51,50 грн.

Польський злотий:

купівля — 11,46 грн;

продаж — 11,94 грн.

Курс на міжбанку 23 липня

За даними порталу "Курс України", на міжбанківському валютному ринку долар у четвер торгується на рівні:

купівля — 44,836 грн (+3,5 коп.);

продаж — 44,846 грн (+2,6 коп.);

середній курс — 44,841 грн (+3 коп.).

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Євро на міжбанку коштує:

купівля — 51,220 грн (+11 коп.);

продаж — 51,240 грн (+10 коп.);

середній курс — 51,230 грн (+10,5 коп.).

Дані оновлені порталом "Курс України" о 10:33.

Готівковий курс

За інформацією порталу "Курс України", станом на 12:00 середній готівковий курс долара становив:

купівля — 44,645 грн;

продаж — 44,786 грн.

Курс НБУ на 23 липня

Як у коментарі Фокусу зазначив банкір Тарас Лєсовий, НБУ продовжить підтримувати баланс між попитом і пропозицією.

Наразі офіційний курс наступний:

долар — 44,7711 грн;

євро — 51,0659 грн;

злотий — 11,7915 грн.

ТИм часом, за інформацією фінансового аналітика Андрія Шевчишина, українські банки знизили завезення готівкової валюти у першому півріччі 2026 на 18%, до 4,88 млрд доларів.

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"Долар завезли на 29,4% менше ніж рік тому 2,8 млрд дол. Але наростили євро на 3,7% до 2 млрд дол в еквіваленті. Внутрішній попит на євро змінює алокацію готівки яку завозять банки. У 1П2026 частка євро в загальному об'єму завезень сягнула 41,1%, у той час як рік тому (1П2025) вона була 32,5%, у 1П2024 — 26,7%, а у 1П2023 — всього 9,2%.найближчими днями долар на міжбанку, ймовірно, залишатиметься в межах 44,5–45,0 грн. На готівковому ринку очікується діапазон 44,75–45,25 грн за долар", — повідомив він.

Нагадаємо, раніше експерт зазначав, що до засідання правління НБУ щодо облікової ставки, яке заплановане на 30 липня, регулятор навряд чи дасть змогу курсу вийти за верхню межу цього коридору. Водночас додатковий тиск на гривню можуть створити скорочення валютної виручки від експорту, зростання цін на нафту та збільшення імпорту пального в розпал жнив.