"Сумма может достигать 700 грн": эксперт ответил, насколько вырастут счета за воду
Пока украинцы готовятся к новому отопительному сезону, вопрос тарифов остается одним из самых острых. Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, не исключает, что тарифы на воду значительно вырастут.
Об этом Олег Попенко рассказал в эфире шоу "Суперпозиция". Он подчеркнул, что повышение тарифов — это вынужденная мера, ведь ситуация стала настолько критической, что водоканалам нечем расплачиваться за электроэнергию, без которой насосы, обеспечивающие подачу воды, просто остановятся.
Пока нет информации о том, о каких суммах за воду идет речь, но, по мнению Попенко, если говорить о Киеве, то "подорожание составит в среднем 300–400 гривен на семью".
"Если в других городах эта цифра может достигать 500, 600 и даже 700 гривен на семью. Под семьей я подразумеваю: двое взрослых и один ребенок. То есть при потреблении 2,5 л, 2,5 куба на одного человека в месяц, а фактически рассчитывается где-то 6 — 6,5 кубов в целом — цифра ежемесячного потребления", — отметил Попенко.
Между тем в Украине могут появиться квитанции за коммунальные услуги с QR-кодом. Соответствующий законопроект уже поступил в Верховную Раду и передан на рассмотрение профильного комитета.
Напомним, эксперт ответил на вопрос, будут ли украинцы платить больше за свет.
Также сообщалось, в каких городах украинцы будут платить за воду больше всего и имеют ли они право вносить изменения в квитанции.