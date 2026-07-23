"Сумма может достигать 700 грн": эксперт ответил, насколько вырастут счета за воду

Пока украинцы готовятся к новому отопительному сезону, вопрос тарифов остается одним из самых острых. Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, не исключает, что тарифы на воду значительно вырастут.

Об этом Олег Попенко рассказал в эфире шоу "Суперпозиция". Он подчеркнул, что повышение тарифов — это вынужденная мера, ведь ситуация стала настолько критической, что водоканалам нечем расплачиваться за электроэнергию, без которой насосы, обеспечивающие подачу воды, просто остановятся.

Тарифы на воду могут значительно вырасти

Пока нет информации о том, о каких суммах за воду идет речь, но, по мнению Попенко, если говорить о Киеве, то "подорожание составит в среднем 300–400 гривен на семью".

"Если в других городах эта цифра может достигать 500, 600 и даже 700 гривен на семью. Под семьей я подразумеваю: двое взрослых и один ребенок. То есть при потреблении 2,5 л, 2,5 куба на одного человека в месяц, а фактически рассчитывается где-то 6 — 6,5 кубов в целом — цифра ежемесячного потребления", — отметил Попенко.

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Между тем в Украине могут появиться квитанции за коммунальные услуги с QR-кодом. Соответствующий законопроект уже поступил в Верховную Раду и передан на рассмотрение профильного комитета.

Напомним, эксперт ответил на вопрос, будут ли украинцы платить больше за свет.

Также сообщалось, в каких городах украинцы будут платить за воду больше всего и имеют ли они право вносить изменения в квитанции.