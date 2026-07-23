"Цифра може сягати до 700 грн": експерт відповів, наскільки збільшаться платіжки за воду

Поки українці готуються до нового опалювального сезону, питання тарифів залишається одним із найчутливіших. Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, не виключає, що тарифи на воду значно зростуть.

Про це Олег Попенко розповів в ефірі шоу "Суперпозиція". Він підкреслив, що підвищення тарифів — це вимушений крок, адже ситуація стала настільки критичною, що водоканалам нічим розраховуватися за електроенергію, без якої насоси, що забезпечують подачу води, просто зупиняться.

Тарифи на воду можуть значно зрости

Наразі немає відповіді про які суми за воду йдеться, але на думку Попенка, якщо говорити про Київ, то "подорожчання буде в середньому на сім'ю 300-400 гривень".

"Якщо в інших містах, там цифра може сягати 500, 600 і навіть 700 гривень на сім'ю. Сім'ю, я рахую: двоє дорослих і одна дитина. Тобто при споживанні 2,5 л, 2,5 куба на одну людину в місяць, а фактично розраховується десь 6 — 6,5 кубів загалом цифра щомісячного споживання", — зазначив Попенко.

Відео дня

Тим часом в Україні можуть з'явитись квитанції за комунальні послуги з QR-кодом. Відповідний законопроект уже надійшов до Верховної Ради та переданий на розгляд профільного комітету.

Нагадаємо, експерт відповів на запитання, чи будуть українці платити більше за світло.

Також повідомлялося, в яких містах українці платитимуть за воду найбільше та чи мають вони право змінювати квитанції.