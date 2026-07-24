Отсрочку для родителей детей с инвалидностью могут не продлить автоматически: что изменилось

В Украине изменился порядок проверки данных для автоматического продления отсрочки от мобилизации для военнообязанных, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Теперь система ищет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о его рождении, сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве объяснили, что новый способ поиска информации о ребенке помогает более точно находить и подтверждать информацию в государственных реестрах.

Кроме того, информацию о ребенке могут сверять по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) ребенка, если он есть – на основе данных из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (ГРАГС).

Что делать, если отстрочка не продлилась?

Если отсрочка не продлилась автоматически, нужно проверить правильность данных о ребенке и его его свидетельстве о рождении.

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Чтобы система успешно подтвердила отсрочку, в Единой информации в системе социальной сферы (ЕИССС) должны содержаться данные последнего выданного свидетельства о рождении ребенка – того, что внесено в ГРАГС и отражается в "Дія". При необходимости обновить данные можно через ближайший орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как проверить данные о ребенке в "Дія"?

Чтобы узнать, данные какого свидетельства должны быть внесены в ЕИССС:

открыть приложение "Дія";

выделить раздел "Документы";

найти актовую запись о рождении ребенка (важно: речь идет именно об актовой записи, а не свидетельство о рождении). Если актовая запись не отображается, необходимо обратиться в ГРАГС для проверки и внесения необходимых данных. Причиной может быть отсутствие или некорректность данных в актовой записи: ФИО, налоговый номер (РНОКПП), даты рождения. Если отображается актовая запись, то нужно нажать на три точки возле него и выбрать "Полная информация", после чего проверить свои персональные данные: ФИО, РНОКПП и дату рождения.

просмотреть информацию о свидетельстве о рождении ребенка и найти то, что имеет самую позднюю дату выдачи. Именно данные последнего выданного свидетельства должны быть указаны в ЕИССС.

Как проверить данные о ребенке в ЕИССС?

Чтобы уточнить, какое свидетельство о рождении ребенка указано в системе, нужно обратиться в в орган социальной защиты населения или на "Горячую линию" Пенсионного фонда. После этого необходимо сравнить полученную информацию с данными последнего выданного свидетельства, отображаемого в "Дія".

Как обновить данные?

Обновить медицинское заключение об инвалидности ребенка можно через Централизованный банк данных (ЦБД).

Обновить медицинское заключение и персональные данные ребенка в ЕИССС можно в отделении Пенсионного фонда Украины.

После обновления всех данных человек может повторно подать запрос на отсрочку.

Как повторно подать запрос на отсрочку в Резерв+?

Когда данные обновлены, необходимо:

открыть Резерв+;

выделить раздел "Сервисы";

выбрать оформление отсрочки;

указать основание — наличие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

проверить данные и отправить запрос;

дождаться уведомления с результатом.

В Минобороны напомнили, что сейчас более 90% отсрочек продолжаются автоматически. Если основание для отсрочки хранится и подтверждается данными в государственных реестрах, повторно подавать заявление или документы не требуется.

Напомним, что в Украине изменился порядок мобилизации для добровольцев.

Также сообщалось, что правительство пересмотрело правила бронирования.