Відстрочку для батьків дітей з інвалідністю можуть не продовжити автоматично: що змінилося

В Україні змінився порядок перевірки даних для автоматичного продовження відстрочки від мобілізації для військовозобов’язаних, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Тепер система шукає інформацію про дитину за даними останнього виданого свідоцтва про її народження, повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві пояснили, що новий спосіб пошуку інформації про дитину допомагає точніше знаходити та підтверджувати інформацію в державних реєстрах.

Крім того, інформацію про дитину можуть перевіряти за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) дитини, якщо такий є, — на основі даних із Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦС).

Що робити, якщо відстрочка не була продовжена?

Якщо відстрочка не продовжилася автоматично, потрібно перевірити правильність даних про дитину та її свідоцтво про народження.

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Щоб система успішно підтвердила відстрочку, у Єдиній інформації в системі соціальної сфери (ЄІССС) мають міститися дані останнього виданого свідоцтва про народження дитини — того, що внесено до ДРАЦС і відображається в "Дії". У разі необхідності оновити дані можна через найближчий орган Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як перевірити дані про дитину в "Дії"?

Щоб дізнатися, які дані свідоцтва слід внести до ЄІССС:

відкрити додаток "Дія";

вибрати розділ "Документи";

знайти актовий запис про народження дитини (важливо: мова йде саме про актовий запис, а не про свідоцтво про народження). Якщо актовий запис не відображається, необхідно звернутися до ГРАГС для перевірки та внесення необхідних даних. Причиною може бути відсутність або некоректність даних в актовому записі: ПІБ, податковий номер (РНОКПП), дати народження. Якщо запис у реєстрі відображається, то потрібно натиснути на три крапки біля нього та вибрати "Повна інформація", після чого перевірити свої персональні дані: ПІБ, РНОКПП та дату народження.

переглянути інформацію про свідоцтво про народження дитини та знайти те, що має найпізнішу дату видачі. Саме дані останнього виданого свідоцтва мають бути вказані в ЄІССС.

Як перевірити дані про дитину в ЄІССС?

Щоб з’ясувати, яке свідоцтво про народження дитини зазначено в системі, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення або на "Гарячу лінію" Пенсійного фонду. Після цього необхідно порівняти отриману інформацію з даними останнього виданого свідоцтва, що відображається в "Дії".

Як оновити дані?

Оновити медичний висновок про інвалідність дитини можна через Централізований банк даних (ЦБД).

Оновити медичний висновок та персональні дані дитини в ЄІССС можна у відділенні Пенсійного фонду України.

Після оновлення всіх даних особа може повторно подати запит на відстрочку.

Як повторно подати запит на відстрочку в "Резерв+"?

Коли дані оновлено, необхідно:

відкрити "Резерв+";

виділити розділ "Сервіси";

вибрати форму відстрочки;

вказати підставу — наявність дитини з інвалідністю віком до 18 років;

перевірити дані та надіслати запит;

дочекатися повідомлення з результатом.

У Міноборони нагадали, що наразі понад 90 % відстрочок продовжуються автоматично. Якщо підстава для відстрочки зберігається та підтверджується даними в державних реєстрах, повторно подавати заяву чи документи не потрібно.

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