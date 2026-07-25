Отмена бронирований не произойдет одновременно для всех предприятий и без дополнительных условий.

В сентябре 2026 года не произойдет одновременной отмены всех бронирований работников, однако часть предприятий может столкнуться с риском потери статуса критически важных и, соответственно, возможности бронировать работников. Это связано с переходным механизмом, предусмотренным постановлением Кабинета Министров № 692.

Как поясняет "Фокусу" юрист Николай Сиренко, решения о признании предприятий критически важными, действовавшие по состоянию на 2 июня 2026 года, продолжают действовать в течение установленного срока, но, как правило, не дольше 1 сентября 2026 года.

"Это ограничение применяется даже в тех случаях, когда в самом решении о критичности указана более поздняя дата окончания его действия", — отмечает юрист ЮК "Приходько и партнеры".

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Поскольку сохранение рабочих мест напрямую зависит от наличия у предприятия статуса критически важного, оно не может сохраняться дольше, чем действует соответствующее решение о критичности

Поскольку резервирование работников напрямую зависит от наличия у предприятия статуса критически важного, после 1 сентября предыдущее решение уже не сможет служить основанием для нового резервирования или продления действующего, если правительство отдельно не продлит переходный период.

В то же время обновление критериев определения предприятий, имеющих критически важное значение, само по себе не означает автоматической отмены статуса. Для прекращения действия статуса требуется отдельное решение об отмене его критичности.

По словам Сиренко, в течение переходного периода действующие решения не теряют силу автоматически, а бронирования, оформленные на их основании, сохраняются до 1 сентября 2026 года.

Новые правила бронирования Фото: Из открытых источников

Кто может избежать ограничений после 1 сентября

Не все предприятия подпадут под установленный срок. Исключение может быть сделано для компаний, которые до 10 августа 2026 года представят в уполномоченный орган:

справку о средней заработной плате;

единую отчетность по ЕСВ, НДФЛ и военному сбору за июль 2026 года.

После 1 сентября ранее принятое решение больше не сможет служить основанием для дальнейшего бронирования, если Кабинет Министров не продлит переходный период отдельным решением

Если предприятие подтвердит соответствие показателю заработной платы и актуальным критериям, на основании которых ему был присвоен статус критически важного, решение о критичности будет действовать до срока, указанного в документе.

Помимо крайнего срока 1 сентября, исключение составляют предприятия, признанные критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

Что может измениться в сентябре

На практике, по прогнозу юриста, наиболее вероятным последствием станет не одномоментная отмена бронирований, а неравномерное изменение статусов предприятий.

"Одни предприятия заблаговременно подтвердят соответствие новым требованиям, другие получат обновленные решения позже, а часть может временно лишиться возможности бронировать работников. Поэтому в сентябре возможны хаотичные изменения статусов и десинхронизация данных в соответствующих реестрах", — пояснил Николай Сиренко.

Напомним, на днях СМИ сообщали, что в Украине планируют отменить возможность бронирования от мобилизации через приложение "Дия". Уточнялось, что это временная мера, пока предприятия не приведут свои показатели в соответствие с критериями.