Скасування бронювань не відбудеться одночасно для всіх підприємств і без додаткових умов.

У вересні 2026 року не відбудеться одночасного скасування всіх бронювань працівників, однак частина підприємств може зіткнутися з ризиком втрати статусу критично важливих і, відповідно, можливості бронювати працівників. Це пов’язано з перехідним механізмом, передбаченим постановою Кабінету Міністрів №692.

Як пояснює Фокусу юрист Микола Сіренко, рішення про визнання підприємств критично важливими, які були чинними станом на 2 червня 2026 року, продовжують діяти протягом визначеного строку, але за загальним правилом — не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

"Це обмеження застосовується навіть у випадках, коли у самому рішенні про критичність зазначена пізніша дата завершення його дії", — зазначає юрист ЮК "Приходько та партнери".

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Оскільки бронювання працівників безпосередньо залежить від наявності у підприємства статусу критично важливого, воно не може зберігатися довше, ніж діє відповідне рішення про критичність

Оскільки бронювання працівників напряму залежить від наявності у підприємства статусу критично важливого, після 1 вересня попереднє рішення вже не зможе бути підставою для нового або продовження чинного бронювання, якщо уряд окремо не продовжить перехідний період.

Водночас оновлення критеріїв для визначення критично важливих підприємств саме по собі не означає автоматичного анулювання статусу. Для припинення дії статусу потрібне окреме рішення про скасування критичності.

За словами Сіренка, протягом перехідного періоду чинні рішення не втрачають чинність автоматично, а бронювання, оформлені на їхній підставі, зберігаються до 1 вересня 2026 року.

Нові правила бронювання Фото: З відкритих джерел

Хто може уникнути обмеження після 1 вересня

Не всі підприємства потраплять під граничну дату. Виняток можуть отримати компанії, які до 10 серпня 2026 року подадуть до уповноваженого органу:

довідку про середню заробітну плату;

єдину звітність щодо ЄСВ, ПДФО та військового збору за липень 2026 року.

Після 1 вересня раніше ухвалене рішення більше не зможе бути підставою для подальшого бронювання, якщо Кабінет Міністрів не продовжить перехідний період окремим рішенням

Якщо підприємство підтвердить відповідність зарплатному показнику та актуальним критеріям, на підставі яких йому надали статус критично важливого, рішення про критичність діятиме до строку, зазначеного в документі.

Окремо від граничної дати 1 вересня звільнені підприємства, які визнані критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань.

Що може змінитися у вересні

На практиці, за прогнозом юриста, найбільш імовірним наслідком стане не одномоментне припинення бронювань, а нерівномірна зміна статусів підприємств.

"Одні підприємства завчасно підтвердять відповідність новим вимогам, інші отримають оновлені рішення пізніше, а частина може тимчасово втратити можливість бронювати працівників. Тому у вересні можливі хаотичні зміни статусів і десинхронізація даних у відповідних реєстрах", — пояснив Микола Сіренко.

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомляли, що в Україні планують скасувати можливість бронювання від мобілізації через "Дію". Уточнювалось, що це тимчасова міра, поки підприємства оновлять відповідність критеріям.