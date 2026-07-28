Штрафы до 34 000 грн: что можно собирать в лесу и когда наказывают за заготовку дров

Украинцы могут без разрешения собирать в лесу только природные остатки, не наносящие вреда лесу. За самовольную вырубку деревьев без соответствующих документов в 2026 году предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.

Об этом говорится в материале издания "Новости.LIVE".

В Северном межрегиональном управлении лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что без специального разрешения разрешается собирать хвою, опавшую листву, тонкие сухие ветки, кору, естественным образом отделившуюся от деревьев, а также небольшие обломки древесины после ураганов или официальных лесохозяйственных работ. Зато срезать деревья или заготавливать древесину без разрешения запрещено.

Для законной заготовки дров необходимо оформить разрешение на рубку и иметь документы, подтверждающие законное происхождение древесины.

"Необходимо оформить лесозаготовительный билет. Это документ, выдаваемый на право заготовки древесины, включая дрова, в соответствии с установленными правилами", — пояснил в комментарии изданию лесничий одного из лесничеств Киевской области Николай Коваленко.

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По его словам, при покупке дров в официальных лесхозах также необходимо иметь накладную или другой документ, подтверждающий происхождение древесины.

В соответствии со статьей 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная вырубка деревьев или реализация незаконно заготовленной древесины наказывается штрафом от 510 до 1 700 гривен для граждан и от 2 550 до 5 100 гривен для должностных лиц с конфискацией древесины. Отдельные штрафы также предусмотрены за повреждение или уничтожение защитных лесополос.

Если незаконная вырубка нанесла значительный ущерб, нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности. Статья 246 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание не только за незаконную вырубку, но и за перевозку, хранение или продажу незаконно заготовленной древесины. В таких случаях штраф составляет от 17 000 до 34 000 гривен, также возможно ограничение или лишение свободы.

Напомним, что в Украине за разведение костров и приготовление шашлыков в запрещенных местах предусмотрены штрафы, которые могут составлять несколько тысяч гривен. Если же в результате нарушения правил пожарной безопасности возникнет пожар с тяжкими последствиями, нарушителю может грозить уголовная ответственность, в том числе лишение свободы.

Кроме того, мы сообщали, что в Украине запрещен вылов рыбы, занесенной в Красную книгу. За такие действия предусмотрены значительные штрафы, а в отдельных случаях нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.