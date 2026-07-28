Штрафи до 34 000 грн: що можна збирати в лісі та коли за заготівлю дров карають

Українці можуть без дозволу збирати в лісі лише природні залишки, які не шкодять лісу. За самовільну вирубку дерев без відповідних документів у 2026 році передбачені штрафи, а в окремих випадках — кримінальна відповідальність.

Про це йдеться у матеріалі видання “Новини.LIVE”.

У Північному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства повідомили, що без спеціального дозволу дозволено збирати хвою, опале листя, тонкі сухі гілки, кору, що природно відокремилася від дерев, а також невеликі уламки деревини після буревіїв або офіційних лісогосподарських робіт. Натомість зрізати дерева чи заготовляти деревину без дозволу заборонено.

Для законної заготівлі дров потрібно оформити дозвіл на проведення рубки та мати документи, які підтверджують законне походження деревини.

“Потрібно оформити лісорубний квиток. Це документ, який видається на право заготівлі деревини, включно з дровами, за встановленими правилами”, — пояснив у коментарі виданню лісник одного з лісництв Київщини Микола Коваленко.

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За його словами, під час купівлі дров в офіційних лісгоспах також необхідно мати накладну або інший документ, що підтверджує походження деревини.

Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна вирубка дерев або реалізація незаконно заготовленої деревини карається штрафом від 510 до 1 700 гривень для громадян і від 2 550 до 5 100 гривень для посадових осіб із конфіскацією деревини. Окремі штрафи також передбачені за пошкодження або знищення захисних лісосмуг.

Якщо незаконна вирубка завдала значних збитків, порушника можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Стаття 246 Кримінального кодексу України передбачає покарання не лише за незаконну вирубку, а й за перевезення, зберігання або продаж незаконно заготовленої деревини. У таких випадках штраф становить від 17 000 до 34 000 гривень, також можливе обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні за розпалювання багаття та смаження шашликів у заборонених місцях передбачені штрафи, які можуть становити кілька тисяч гривень. Якщо ж через порушення правил пожежної безпеки виникне пожежа з тяжкими наслідками, порушнику може загрожувати кримінальна відповідальність, зокрема позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Україні заборонений вилов риби, занесеної до Червоної книги. За такі дії передбачені значні штрафи, а в окремих випадках порушників можуть притягнути до кримінальної відповідальності.