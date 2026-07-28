Кредиты в Украине могут измениться: должникам предлагают неожиданное решение

В Украине зарегистрировали петицию с предложением создать специальный механизм урегулирования задолженности граждан перед банками, активы которых перешли под контроль государства. Её автор считает, что это должно помочь добросовестным заемщикам, которые из-за войны лишились возможности выполнять свои финансовые обязательства.

Соответствующий документ опубликован на сайте электронных петиций Кабинета Министров Украины.

В тексте обращения отмечается, что полномасштабная война привела к потере работы, бизнеса и доходов миллионами граждан. В то же время государство получило контроль над отдельными банками и их активами, в частности над кредитными портфелями физических лиц.

Автор петиции подчеркивает, что граждане не могли повлиять на то, кто был владельцем банка, почему изменился его статус и какие решения принимало государство. Поэтому, по её мнению, необходимо создать отдельный законодательный механизм для добросовестных заемщиков, которые брали кредиты для развития собственного дела, создания рабочих мест и поддержки экономики, добросовестно выполняли свои обязательства до войны, но лишились возможности погашать долги из-за потери доходов, прекращения бизнеса, ухудшения здоровья или других обстоятельств. При этом речь идет только о тех, кто не совершал мошеннических действий.

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Петиция на сайте Кабмина Фото: Скриншот

В петиции подчеркивается, что её цель — не освобождение всех граждан от выполнения кредитных обязательств, а создание справедливых правил для людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за войны и изменения статуса финансовых учреждений.

Если государство получает контроль над активами банков, которые находились под контролем владельцев, связанных с государством-агрессором, или получает эти активы в результате специальных процедур, автор предлагает предусмотреть справедливый подход и к заемщикам таких банков.

Среди предложенных изменений — пересмотр кредитных обязательств, учет всех фактически уплаченных средств, процентов и комиссий, определение реального размера задолженности, применение льготной реструктуризации и возможность специального выкупа права требования заемщиком в соответствии с процедурой, установленной законом.

В частности, если государство получило такие активы на особых условиях, предлагается разрешить их выкуп даже за символическую сумму, например за 1 гривну.

Кроме того, в обращении предлагается обеспечить защиту граждан от неправомерного психологического давления при взыскании задолженности, особенно в условиях военного положения. Петицию зарегистрировали 27 июля 2026 года, а для её рассмотрения необходимо собрать 25 тысяч подписей.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции пояснили, что в Украине единственное жилье не могут продать из-за задолженности по коммунальным услугам, если сумма задолженности не превышает 50 минимальных зарплат. В 2026 году этот порог составляет 432 350 гривен.

Ранее в Министерстве юстиции пояснили, что продажа квартиры или дома применяется лишь в качестве крайней меры. В первую очередь взыскание производится из средств на банковских счетах, заработной платы, автомобилей и прочего имущества должника.