Кредити в Україні можуть змінитися: боржникам пропонують несподіване рішення

В Україні зареєстрували петицію із пропозицією створити спеціальний механізм врегулювання кредитів громадян перед банками, активи яких перейшли під контроль держави. Її авторка вважає, що це має допомогти добросовісним позичальникам, які через війну втратили можливість виконувати свої фінансові зобов'язання.

Відповідний документ опубліковано на сайті електронних петицій Кабінету Міністрів України.

У тексті звернення зазначається, що повномасштабна війна призвела до втрати роботи, бізнесу та доходів мільйонами громадян. Водночас держава отримала контроль над окремими банками та їхніми активами, зокрема кредитними портфелями фізичних осіб.

Авторка петиції наголошує, що громадяни не могли впливати на те, хто був власником банку, чому змінився його статус і які рішення ухвалювала держава. Тому, на її думку, необхідно створити окремий законодавчий механізм для добросовісних позичальників, які брали кредити для розвитку власної справи, створення робочих місць і підтримки економіки, сумлінно виконували свої зобов'язання до війни, але втратили можливість погашати борги через втрату доходів, припинення бізнесу, погіршення здоров'я чи інші обставини. При цьому йдеться лише про тих, хто не вчиняв шахрайських дій.

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Петиція на сайті Кабміну Фото: Скриншот

У петиції підкреслюється, що її мета — не звільнення всіх громадян від виконання кредитних зобов'язань, а створення справедливих правил для людей, які опинилися у складній ситуації через війну та зміну статусу фінансових установ.

Якщо держава отримує контроль над активами банків, які перебували під контролем власників, пов'язаних із державою-агресором, або отримує ці активи внаслідок спеціальних процедур, авторка пропонує передбачити справедливий підхід і до позичальників таких банків.

Серед запропонованих змін — перегляд кредитних зобов'язань, врахування всіх фактично сплачених коштів, процентів і комісій, визначення реального розміру заборгованості, застосування пільгової реструктуризації та можливість спеціального викупу права вимоги позичальником за процедурою, визначеною законом.

Зокрема, якщо держава отримала такі активи на спеціальних умовах, пропонується дозволити їхній викуп навіть за символічну суму, наприклад за 1 гривню.

Окремо у зверненні пропонують забезпечити захист громадян від неправомірного психологічного тиску під час стягнення заборгованості, особливо в умовах воєнного стану. Петицію зареєстрували 27 липня 2026 року, а для її розгляду необхідно зібрати 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції пояснили, що в Україні єдине житло не можуть продати через борги за комунальні послуги, якщо сума заборгованості не перевищує 50 мінімальних зарплат. У 2026 році цей поріг становить 432 350 гривень.

Раніше у Міністерстві юстиції пояснили, що продаж квартири чи будинку застосовується лише як крайній захід. Насамперед стягнення звертають на кошти на банківських рахунках, заробітну плату, автомобілі та інше майно боржника.