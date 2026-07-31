Цены на хлеб, молоко и фрукты вырастут: эксперт рассказал, чего ожидать украинцам в августе

В августе в Украине ожидается новая волна подорожания продуктов. В ближайшее время могут вырасти цены на хлеб и молочную продукцию, тогда как овощи нового урожая, благодаря сезонному увеличению предложения, пока будут сохранять относительно стабильную стоимость.

Как рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии изданию "Главред", ключевыми причинами роста цен остаются подорожание топлива, увеличение логистических расходов, удорожание энергоносителей и общее повышение себестоимости производства продуктов питания.

По словам специалиста, в настоящее время украинский рынок овощей открытого грунта находится на пике сезона. Именно большое предложение продукции нового урожая сдерживает существенный рост цен, поэтому до начала сентября резких ценовых колебаний не ожидается. Однако овощи уже сейчас стоят дороже, чем в прошлом году: в среднем их стоимость на 15–20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

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Зато ситуация с хлебом выглядит менее оптимистично. Денис Марчук пояснил, что одним из главных факторов подорожания остается стоимость топлива, ведь транспортные расходы сопровождают всю производственную цепочку — от доставки зерна и других компонентов до перевозки готовой продукции в магазины. Дополнительное давление на цену оказывают рост расходов на электроэнергию и необходимость пересмотра уровня заработной платы работников.

По прогнозу эксперта, уже в течение августа хлеб может подорожать примерно на 2–2,5 %. Если нынешние тенденции сохранятся, то к концу года цены на хлебобулочные изделия могут вырасти ещё примерно на 10 %.

Аналогичная ситуация ожидается и на рынке молочной продукции. В частности, к концу лета молоко может подорожать до 10%. И это связано не только с увеличением логистических расходов и подорожанием энергоносителей, но и с формированием новой кормовой базы после завершения уборки урожая.

В то же время в ближайшее время существенных изменений на рынке мяса не прогнозируется. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, цены могут незначительно вырасти, однако такое повышение, скорее всего, не превысит 1,5–2%.

Кроме того, не ожидается существенного скачка цен на сливочное масло, поскольку этот продукт, по мнению специалиста, уже достиг высокой стоимости.

Ситуация на фруктовом рынке по-прежнему остается сложной, в частности из-за последствий весенних заморозков. Так, в связи с окончанием сезона уже дорожают абрикосы и клубника, высокие цены также сохраняются на голубику, малину и яблоки, урожай которых пострадал от неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, Денис Марчук рассказал журналистам о влиянии стоимости топлива на продовольственный рынок. По его прогнозу, цены на топливо будут и дальше расти — это постепенно скажется на транспортных расходах производителей и, соответственно, на конечной стоимости продуктов. Однако этот процесс не будет мгновенным — реальное влияние станет очевидным ближе к середине августа.

Напомним, 29 июля в Украине была зафиксирована рекордная цена на бензин в мелкой оптовой торговле — 98 грн за литр. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн заявил, что топливо может подорожать ещё больше из-за высоких затрат АЗС и необходимости закупать его на более отдалённых европейских рынках.

Кроме того, Фокус сообщал, что в Украине продолжается сезонное подешевение овощей — снижаются цены на картофель, огурцы и капусту. В то же время помидоры остаются самыми дорогими среди сезонных овощей из-за проблем с импортом из Турции и недостаточного предложения украинских томатов открытого грунта.