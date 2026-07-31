Ціни на хліб, молоко та фрукти зростуть: експерт розповів, чого чекати українцям у серпні

У серпні в Україні очікується нова хвиля подорожчання продуктів. Найближчим часом можуть зрости ціни на хліб і молочну продукцію, тоді як овочі нового врожаю, завдяки сезонному збільшенню пропозиції, поки що утримуватимуть відносно стабільну вартість.

Як розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у коментарі виданню "Главред", ключовими причинами зростання цін залишаються подорожчання пального, збільшення логістичних витрат, дорожчі енергоносії та загальне підвищення собівартості виробництва харчових продуктів.

За словами фахівця, нині український ринок овочів відкритого ґрунту перебуває на піку сезону. Саме велика пропозиція продукції нового врожаю стримує суттєве зростання цін, тому до початку вересня різких цінових коливань не очікується. Проте овочі вже зараз коштують дорожче, ніж торік: у середньому їхня вартість на 15–20% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

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Натомість ситуація з хлібом виглядає менш оптимістично. Денис Марчук пояснив, що одним із головних чинників подорожчання залишається вартість пального, адже транспортні витрати супроводжують увесь виробничий ланцюг — від доставки зерна та інших складових до перевезення готової продукції до магазинів. Додатковий тиск на ціну створюють зростання витрат на електроенергію та необхідність переглядати рівень заробітної плати працівників.

За прогнозом експерта, вже протягом серпня хліб може подорожчати приблизно на 2–2,5%. Якщо нинішні тенденції збережуться, то до кінця року ціни на хлібобулочні вироби можуть зрости ще приблизно на 10%.

Схожа ситуація очікується й на ринку молочної продукції. Зокрема, до кінця літа молоко може додати в ціні до 10%. І це пов'язано не лише зі збільшенням логістичних витрат і дорожчими енергоносіями, а й із формуванням нової кормової бази після завершення жнив.

Натомість істотних змін на ринку м'яса найближчим часом не прогнозується. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, ціни можуть незначно зрости, однак таке підвищення, найімовірніше, не перевищить 1,5–2%.

Крім того, не очікується істотного стрибка цін на вершкове масло, оскільки цей продукт , на думку фахівця вже досягнув високої вартості.

Складною залишається ситуація на фруктовому ринку, зокрема через наслідки весняних заморозків. Так, через завершення сезону вже дорожчають абрикоси та полуниця, високі ціни також зберігаються на лохину, малину та яблука, урожай яких постраждав від несприятливих погодних умов.

Також Денис Марчук розповів журналістам про вплив вартості пального на продовольчий ринок. За його прогнозом, ціни на паливо й надалі зростатимуть — це поступово позначиться на транспортних витратах виробників і, відповідно, на кінцевій вартості продуктів. Однак цей процес не буде миттєвим — реальний вплив стане зрозумілим ближче до середини серпня.

Нагадаємо, 29 липня в Україні зафіксували рекордну ціну на бензин у дрібному опті — 98 грн за літр. Експерт паливного ринку Сергій Куюн заявив, що пальне може подорожчати ще більше через високі витрати АЗС та необхідність закуповувати його на більш віддалених європейських ринках.

Також Фокус писав, що в Україні триває сезонне здешевлення овочів — знижуються ціни на картоплю, огірки та капусту. Водночас помідори залишаються найдорожчими серед сезонних овочів через проблеми з імпортом із Туреччини та недостатню пропозицію українських томатів відкритого ґрунту.