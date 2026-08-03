Штрафы за замену газового оборудования: кого из украинцев могут наказать на 100 тысяч грн

В Украине ужесточили контроль за самовольной заменой газового оборудования. По новым правилам замена котла, плиты или других газовых приборов без согласования с оператором газораспределительной системы может стоить до 100 тыс. грн.

Об этом говорится в материале "Первого Бизнесового" со ссылкой на профильные структуры.

Новые требования касаются любых работ, изменяющих конфигурацию газовой сети: перенос оборудования, установка дополнительных приборов или замены старых котлов или плит без технических условий и привлечение сертифицированных специалистов. В таких случаях собственник жилья нарушает законодательство и создает потенциальную опасность для дома и соседей.

Газораспределительные компании отмечают, что самовольное вмешательство является одной из самых распространенных причин утечек газа и аварий. Неправильный монтаж или подключение оборудования может привести к критическим ситуациям, поэтому после любых работ потребитель должен пройти официальный осмотр, получить акт проверки и внести изменения в техническую документацию. Если этого не сделать, оператор ГРМ имеет право ограничить или полностью прекратить газоснабжение.

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Как ранее объясняли в "ГазПравде", ответственность за самовольно установленное газовое оборудование может перейти и к наследнику, если он получил такое имущество в наследство. Для узаконивания оборудования нужно обратиться к оператору ГРМ, внести изменения в проектную документацию, а в отдельных случаях оформить новые технические условия и заменить счетчик.

В "ГазПравде" также отмечали, что в случае несанкционированного подключения оборудования, через которое превышается пропускная способность газового счетчика, оператор может доначислить стоимость неучтенного газа. По приведенному примеру для дома площадью 100 квадратных метров максимальная сумма такого доначисления могла достигать около 54,3 тыс. грн. Там советуют не затягивать с оформлением документов и производить замену газовых приборов только с участием сертифицированных специалистов.

Напомним, сейчас для бытовых потребителей в Украине действует фиксированный тариф на природный газ. Клиенты ГК "Нефтегаз Украины", обслуживающей большинство домохозяйств, платят 7,96 грн за кубометр.

Ранее эксперт по ЖКХ Олег Попенко предполагал, что до конца года тарифы на газ, отопление и горячее водоснабжение могут пересмотреть. Среди возможных причин он называл рост цен на энергоресурсы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, трудностей с реализацией программы "20/20" по наращиванию газодобычи и значительным повреждениям газодобывающей инфраструктуры.