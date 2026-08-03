Штрафи за заміну газового обладнання: кого з українців можуть покарати на 100 тисяч грн

В Україні посилили контроль за самовільною заміною газового обладнання. За новими правилами, заміна котла, плити чи інших газових приладів без погодження з оператором газорозподільної системи може коштувати до 100 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі “Першого Бізнесового” з посиланням на профільні структури.

Нові вимоги стосуються будь-яких робіт, які змінюють конфігурацію газової мережі: перенесення обладнання, встановлення додаткових приладів або заміни старих котлів чи плит без технічних умов і залучення сертифікованих фахівців. У таких випадках власник житла порушує законодавство та створює потенційну небезпеку для будинку і сусідів.

Газорозподільні компанії наголошують, що самовільне втручання є однією з найпоширеніших причин витоків газу та аварій. Неправильний монтаж або підключення обладнання може призвести до критичних ситуацій, тому після будь-яких робіт споживач повинен пройти офіційний огляд, отримати акт перевірки та внести зміни до технічної документації. Якщо цього не зробити, оператор ГРМ має право обмежити або повністю припинити газопостачання.

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Як раніше пояснювали у “ГазПравді”, відповідальність за самовільно встановлене газове обладнання може перейти і до спадкоємця, якщо він отримав таке майно у спадок. Для узаконення обладнання потрібно звернутися до оператора ГРМ, внести зміни до проєктної документації, а в окремих випадках — оформити нові технічні умови та замінити лічильник.

У ГазПравді також зазначали, що в разі несанкціонованого підключення обладнання, через яке перевищується пропускна здатність газового лічильника, оператор може донарахувати вартість необлікованого газу. За наведеним прикладом для будинку площею 100 квадратних метрів максимальна сума такого донарахування могла сягати близько 54,3 тис. грн. Там радять не затягувати з оформленням документів і проводити заміну газових приладів лише за участю сертифікованих фахівців.

Нагадаємо, зараз для побутових споживачів в Україні діє фіксований тариф на природний газ. Клієнти ГК "Нафтогаз України", яка обслуговує більшість домогосподарств, сплачують 7,96 грн за кубометр.

Раніше експерт із питань ЖКГ Олег Попенко припускав, що до кінця року тарифи на газ, опалення та гаряче водопостачання можуть переглянути. Серед можливих причин він називав зростання цін на енергоресурси через загострення ситуації на Близькому Сході, труднощі з реалізацією програми "20/20" із нарощування газовидобутку та значні пошкодження газовидобувної інфраструктури.