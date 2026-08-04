Блокировка счетов нарушителям мобилизационного законодательства: юристы объяснили, возможно ли это

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уклонистам в Украине могут заблокировать счета, чтобы усложнить им жизнь. И юристы объяснили, насколько это возможно.

"Все пользуются информационными, электронными и финансовыми услугами и операциями", — пояснила "Телеграфу" член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, подчеркнув, что это самая очевидная мера влияния.

Однако в действующем законодательстве уже и так предусмотрен механизм блокировки счетов. Так, если военнообязанному "прилетел" штраф от ТЦК, а он его не уплатил, то по закону "Об исполнительном производстве" открывается дело и счета должника подпадают под арест.

Но есть нюансы:

Во-первых, не все счета арестовываются (например, для социальных выплат трогать нельзя).

Во-вторых, если уплатить штраф, то счета разблокируются.

В третьих, ТЦК не часто пользуются этим механизмом.

Відео дня

Как пояснила адвокат Екатерина Анищенко из юридической компании "Riyako&Partners", для того чтобы исполнительная служба открыла производство и заблокировала счета, необходимо, чтобы ТЦК направил соответствующее постановление о привлечении лица к ответственности. А этот путь часто обрывается, ведь у ТЦК просто нет времени для формирования этих документов.

"А если и хватает времени, исполнительная служба иногда возвращает их, ведь они либо с просроченными сроками привлечения к ответственности, либо указаны некорректные данные лица. Чтобы исполнитель идентифицировал лицо и вытащил информацию об открытых счетах, нужен идентификационный код. Информации только о дате рождения недостаточно", — заявляет Анищенко.

Напомним, Кабмин ввел новые правила предоставления консульских услуг для военнообязанных, рассказали медиа. Теперь консульства будут проверять наличие военно-учетных документов у мужчин за рубежом. Если ВОД с нарушениями, то не оформят, например, паспорт или не зарегистрируют брак.

Отметим, 31 июля медиа рассказали об изменениях в правилах военного учета для 17-летних юношей. До этой даты они могли встать на учет дистанционно через приложение "Резерв+", а после — только после личного визита в ТЦК.