Блокування рахунків порушникам мобілізаційного законодавства: юристи пояснили, чи це можливо

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ухилянтам в Україні можуть заблокувати рахунки, аби ускладнити їм життя. І юристи пояснили, наскільки це можливо.

"Усі користуються інформаційними, електронними та фінансовими послугами й операціями", – пояснила "Телеграфу" членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська, підкресливши, що це найочевидніша міра впливу.

Проте, в чинному законодавстві вже й так передбачений механізм блокування рахунків. Так, якщо військовозобов'язаному "прилетів" штраф від ТЦК, а він його не сплатив, то згідно з законом "Про виконавче провадження" відкривається справа і рахунки боржника підпадають під арешт.

Але є нюанси:

По-перше, не всі рахунки арештовуються (наприклад, для соціальних виплат чіпати не можна).

По-друге, якщо сплатити штраф, то рахунки розблоковуються.

По-третє, ТЦК не часто користуються цим механізмом.

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Як пояснила адвокатка Катерина Аніщенко з юридичної компанії "Riyako&Partners", для того, щоб виконавча служба відкрила провадження і заблокувала рахунки, необхідно щоб ТЦК направив відповідну постанову про притягнення особи до відповідальності. А цей шлях часто обривається, адже ТЦК просто не має часу для формування цих документів.

"А якщо й вистачає часу, виконавча служба інколи повертає їх, адже вони або з простроченими строками притягнення до відповідальності, або вказані некоректні дані особи. Щоб виконавець ідентифікував особу і витягнув інформацію про відкриті рахунки, потрібен ідентифікаційний код. Інформації тільки про дату народження недостатньо", – зазначила Аніщенко.

Нагадаємо, Кабмін запровадив нові правила надання консульських послуг для військовозобов'язаних, розповіли медіа. Відтепер консульства перевірятимуть наявність військово-облікових документів у чоловіків за кордоном. Якщо ВОД з порушеннями, то не оформлять, наприклад, паспорт, чи не зареєструють шлюб.

Зазначимо, 31 липня медіа розповіли про зміни у правила військового обліку для 17-річний юнаків. До цієї дати вони могли стати на облік дистанційно через додаток "Резерв+", а після — лише після особистого візит у ТЦК.