Суд в Украине назначил рекордный штраф в размере 3,8 млрд грн: в чем виноват обвиняемый

Дело касается экспорта подсолнечного масла по фиктивным контрактам компанией из Николаева, а также нарушения таможенного законодательства.

Суд в Николаеве наложил на бывшего директора ООО "Эрса Групп" рекордные финансовые санкции в размере почти 3,8 млрд грн за экспорт более 60 тысяч тонн подсолнечного масла и шрота по фиктивным контрактам. Этот эпизод может быть частью масштабной схемы экспорта агропродукции на сумму более 3 млрд гривен через венгерскую компанию, сообщает Nickcenter.

Суд назначил штраф в размере 2,5 млрд грн, а также постановил взыскать ещё около 1,3 млрд грн — стоимость продукции, которую невозможно конфисковать, поскольку она уже была вывезена из Украины. Общая сумма финансовых санкций составила почти 3,8 млрд грн.

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Но как будут взыскивать штраф — неизвестно. Ведь на данный момент неизвестно, где находится предприниматель. А компания "Эрса Групп" уже несколько лет фактически не ведет никакой деятельности.

Следствие установило, что в 2021 году ООО "Эрса Групп" оформило экспорт более 60,8 тысячи тонн сырого подсолнечного масла и шрота. Стоимость продукции на тот момент оценивалась почти в 1,3 млрд гривен. Все поставки осуществлялись морским транспортом через украинские черноморские порты в адрес венгерской компании Borko Trade Hungary Kft.

В то же время финансовая отчетность предприятия за предыдущий год свидетельствовала о том, что компания практически не вела хозяйственной деятельности, не имела ни активов, ни доходов, а на ее счете находилась лишь одна тысяча гривен.

Впоследствии правоохранители установили, что экспортные документы являются фиктивными, а гражданин Чехии Якуб Бедрих, на чьё имя была оформлена венгерская компания Borko Trade Hungary Kft, не подписывал контракты, не руководил предприятием и даже не знает венгерского языка. Он сказал, что открыл счет по просьбе малознакомого "Альберта из Украины" и больше ничего не делал.

А счета компании, через которые должны были проходить средства, были закрыты ещё до заключения договоров.

Суд пришел к выводу, что экспорт оформлялся по поддельным документам. Кто фактически получил десятки тысяч тонн украинской сельскохозяйственной продукции и куда в конечном итоге поступили средства от её реализации, на данный момент официально не установлено.

Но дело ООО "Эрса Групп" — не единственное в своем роде: есть еще как минимум 12 судебных постановлений, касающихся экспорта зерна, подсолнечного масла и другой агропродукции по контрактам с той же венгерской компанией.

Общая сумма таких контрактов превышает 3 млрд гривен. Вероятно, фиктивные внешнеэкономические сделки могли использоваться для создания видимости законного экспорта, нерепатриации валютной выручки, уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения НДС.

В судебных материалах также упоминается ряд известных компаний, которые, согласно документам, участвовали в оформлении отдельных экспортных операций в качестве таможенных брокеров или были связаны с соответствующими поставками. В частности, речь идет о николаевском ООО "Юникорн Меритайм" из группы OREXIM, а также об одесском ООО "ВИБО-ТРАНС".

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