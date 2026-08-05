Суд в Україні призначив рекордний штраф у 3,8 млрд грн: чим завинив обвинувачений

Справа стосується експорту соняшникової олії за фіктивними контрактами компанією з Миколаєва, та порушення митного законодавства.

Суд у Миколаєві призначив колишньому директору ТОВ "Ерса Груп" рекордні фінансові санкції на майже 3,8 млрд грн за експорт понад 60 тисяч тонн соняшникової олії та шроту за фіктивними контрактами. Цей епізод може бути частиною масштабної схеми експорту агропродукції на понад 3 млрд гривень через угорську компанію, повідомляє Nickcenter.

Суд призначив штраф у розмірі 2,5 млрд грн, а також постановив стягнути ще близько 1,3 млрд грн – вартість продукції, яку неможливо конфіскувати, оскільки вона вже була вивезена з України. Загальна сума фінансових санкцій сягнула майже 3,8 млрд грн.

Але як стягуватимуть штраф – невідомо. Адже нині невідомо, де знаходиться підприємець. А компанія "Ерса Груп" вже кілька років фактично не веде ніякої діяльності.

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Слідство встановило, що у 2021 році ТОВ "Ерса Груп" оформило експорт понад 60,8 тисячі тонн сирої соняшникової олії та шроту. Вартість продукції на той момент оцінювалася майже у 1,3 млрд гривень. Усі поставки здійснювалися морем через українські чорноморські порти на адресу угорської компанії Borko Trade Hungary Kft.

Водночас фінансова звітність підприємства за попередній рік свідчила, що компанія практично не здійснювала господарської діяльності, не мала активів чи доходів, а на її рахунку перебувала лише одна тисяча гривень.

Згодом правоохоронці встановили, що експорті документи фіктивні, а громадянин Чехії Якуб Бедріх, на ім'я якого була оформлена угорська компанія Borko Trade Hungary Kft, не підписував контракти, не керував підприємством і навіть не знає угорської мови. Він сказав, що рахунок відкрив на прохання малознайомого "Альберта з України" і більш нічого не робив.

А рахунки компанії, через які мали проходити кошти, були закриті ще до укладення договорів.

Суд дійшов висновку, що експорт оформлювався за підробленими документами. Хто фактично отримав десятки тисяч тонн української агропродукції та куди зрештою потрапили кошти від її реалізації, наразі офіційно не встановлено.

Але справа ТОВ "Ерса Груп" не одна така, є ще щонайменше 12 судових постанов, що стосуються експорту зерна, соняшникової олії та іншої агропродукції за контрактами з тією ж угорською компанією.

Загальна сума таких контрактів перевищує 3 млрд гривень. Ймовірно, фіктивні зовнішньоекономічні угоди могли використовуватися для створення видимості законного експорту, неповернення валютної виручки, ухилення від оподаткування та незаконного відшкодування ПДВ.

У судових матеріалах також згадуються низка відомих компаній, які, за даними документів, брали участь в оформленні окремих експортних операцій як митні брокери або були пов'язані з відповідними поставками. Зокрема, йдеться про миколаївське ТОВ "Юнікорн Мерітайм" із групи OREXIM, а також одеське ТОВ "ВІБО-ТРАНС".

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