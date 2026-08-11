"Более безопасный вариант": Украина договаривается с Молдовой о транзите зерна по железной дороге, — Reuters

Украина ищет более безопасные пути экспорта и обратилась к Молдове с предложением перевозить зерно по железной дороге через эту страну. Киев уже обратился к Кишиневу с просьбой установить низкие тарифы на перевозку.

Причиной поиска новых путей стало учащение российских атак на украинское судоходство и портовую инфраструктуру. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные об этом вопросе.

Чиновники рассказали журналистам, что Киев хотел бы транспортировать свое зерно через Молдову в румынский порт Констанца со скидкой 50% от стандартного тарифа. Другой источник в "Молдавской железной дороге" сообщил, что украинская сторона в ходе переговоров добивалась 50-процентной скидки.

"В настоящее время стороны обсуждают сроки и объемы транзита украинского зерна через Молдову в (румынский) порт Констанца", — сообщил источник.

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Как сообщает агентство, по оценкам Украины, этот транспортный коридор может обеспечить 10% экспорта страны. Молдова уже осуществляла железнодорожные перевозки украинского зерна в 2022–2023 годах.

В то же время премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил на днях, что его страна не должна упускать возможность получать миллионы евро доходов от транзита украинских зерновых грузов. Предположение молдавских фермеров о том, что украинское зерно приведет к снижению стоимости их продукции, Тофан отверг.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что в настоящее время "Укрзализныця" ведет переговоры с соседними странами о расширении маршрутов для экспорта зерна. Часть грузов уже начали перенаправлять в дунайские порты, румынскую Констанцу, а также через Словакию и Венгрию.

Напомним, ранее Фокус выяснял, что будет с ценами, бюджетом и мировым рынком зерна в связи с тем, что РФ практически остановила морской экспорт Украины.

Кроме того, издание NV сообщало, что блокада портов ставит под угрозу половину экспорта железной руды из Украины.