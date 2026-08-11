"Безпечніший варіант": Україна домовляється з Молдовою про транзит зерна залізницею, — Reuters

Україна шукає безпечніші шляхи експорту і звернулася до Молдови щодо пропозиції перевозити зерно залізницею через країну. Київ вже звернувся до Кишинева з проханням про встановлення низьких тарифів на перевезення.

Причиною пошуку нових шляхів стали почастішання російських атак на українське судноплавство та портову інфраструктуру. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, обізнані із цим питанням.

Посадовці розповіли журналістам, що Київ хотів би транспортувати своє зерно через Молдову до румунського порту Констанца зі знижкою 50% від стандартного тарифу. Інше джерело у "Молдовській залізниці" повідомило, що українська сторона під час переговорів домагалася 50% знижки.

"Наразі сторони обговорюють часові межі та обсяги транзиту українського зерна через Молдову до (румунського) порту Констанца", — зазначило джерело.

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Як пише агентство, за оцінками України, робочий коридор може забезпечити 10% експорту країни. Молдова вже забезпечувала залізничні перевезення українського зерна у 2022-2023 роках.

Водночас прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан заявив днями, що його країна не повинна втрачати можливість отримувати мільйони євро доходів від транзиту українських зернових вантажів. Припущення молдовських фермерів про те, що українське зерно здешевить вартість їхньої продукції, Тофан відкинув.

Раніше видання Bloomberg писало, що наразі "Укрзалізниця" веде переговори із сусідніми країнами про розширення маршрутів для експорту зерна. Частину вантажів вже почали перенаправляти до дунайських портів, румунської Констанци, а також через Словаччину та Угорщину.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясовував, що буде з цінами, бюджетом та світовим ринком зерна через те, що РФ практично зупинила морський експорт України.

Також видання NV писало, що блокада портів ставить під загрозу половину експорту залізної руди з України.