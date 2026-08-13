Достаточно всего трех шагов: как украинцы могут сэкономить 10 тысяч грн в отопительный сезон

Этой зимой украинцы, которые отапливают свои дома с помощью электроэнергии, могут сэкономить до 10 тысяч гривен. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно выполнить всего три действия.

Для владельцев жилья с электрическим отоплением в Украине действует льготный тариф. Об этом сообщили в ДТЭК.

Как получить скидку

В течение отопительного периода украинцы могут пользоваться льготным тарифом на электроэнергию, который составляет 2,64 грн за кВт·ч при объеме потребления до 2000 кВт·ч в месяц.

Однако есть один важный нюанс: такой тариф нужно оформить заранее. Для этого необходимо подготовить документы, оставить заявку на сайте оператора системы распределения и дождаться обновления документов. При этом электроотопление должно быть официально оформлено.

"Если в вашем техническом паспорте ещё не указано, что в жилом помещении установлено электроотопление, может потребоваться дополнительный осмотр оборудования", — подчеркнули в ДТЭК.

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Тем, кто планирует этой зимой отапливать свое жилье с помощью центрального отопления, рекомендуется не затягивать с оформлением тарифа. Чем раньше будут поданы документы, тем быстрее льготный тариф вступит в силу.

В то же время следует подчеркнуть, что 10 тысяч гривен — это ориентировочная сумма, а не гарантированная экономия для каждого потребителя.

Напомним, 12 августа энергоэксперт Владимир Омельченко рассказал, останутся ли украинцы без света, тепла и воды этой зимой.

Кроме того, адвокат Руслан Ружицкий рассказал, как оформить субсидию, если взрослые дети давно выехали из дома.