Потрібні лише три кроки: як українці можуть зекономити 10 тисяч грн в опалювальний сезон

Цієї зими українці, які опалюють свої домівки за допомогою електроенергії, можуть заощадити до 10 тисяч гривень. Для того, щоб скористатися знижкою, потрібні лише три дії.

Для власників житла з електричним опаленням в Україні діє пільговий тариф. Про це розповіли у ДТЕК.

Як отримати знижку

Під час опалювального періоду українці можуть користуватися пільговим тарифом на електроенергію, який складає 2,64 грн за кВт·год за обсяг споживання до 2000 кВт·год на місяць.

Проте є один важливий нюанс: такий тариф потрібно оформити завчасно. Для цього необхідно підготувати документи, залишити заявку на сайті їхнього оператора системи розподілу і дочекатися оновлення документів. Проте електроопалення має бути офіційно оформлене.

"Якщо у вашому технічному паспорті ще не зазначено, що житло має електроопалення, може знадобитись додатковий огляд обладнання", — наголосили у ДТЕК.

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Тих, хто має наміри цієї зими опалювати своє помешкання за допомогою опалення, закликають не затягувати процес оформлення тарифу. Чим раніше будуть подані документи, тим швидше пільговий тариф вступить у дію.

Водночас, варто наголосити, що 10 тисяч гривень — це орієнтовна сума, а не гарантована економія для кожного споживача.

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