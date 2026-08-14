Китай захватывает Арктику: Россия теряет танкеры, а в НАТО выражают "обеспокоенность"

Ледяной морской путь на севере сближает Китай и Россию. Но в Пекине от этого сотрудничества получают куда больше выгоды, тогда как в Европе предупреждают об огромных рисках.

Журналисты CNN проследили путь огромного танкера Christophe de Margerie по Северному морскому пути, когда он, сопровождаемый ледоколом, медленно пробирался сквозь арктические воды. Примерно двухнедельное путешествие завершилось на Камчатском полуострове, где танкер разгрузился и направился назад.

Китай воспользовался шансом проложить новый торговый путь

Скованный непроходимым льдом большую часть года и судоходный без ледоколов лишь в течение короткого летнего периода, контролируемый Москвой Северный морской путь (СМП) является спорной артерией, проходящей через регион, который все чаще рассматривается как новая арена соперничества великих держав. После полномасштабного вторжения России в Украину международные транзитные перевозки по этому маршруту осуществяются с одним иностранным игроком: Китаем.

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Эта торговля, поддерживает военную экономику России и укрепляет энергетическую безопасность Китая. И происходит на фоне расширения китайских морских перевозок в этом регионе и растущей обеспокоенности на Западе тем, что присутствие Китая там может предвещать его будущее военное применение.

Через день после того, как танкер Christophe de Margerie покинул Камчатский полуостров, в устье той же бухты прибыл второй танкер, находящийся под санкциями США, – Arctic Mulan. Он отключил транспондеры, а облачность не дала проследить его путь, но когда он снова появился на радарах, то оказалось, что танкер следует в китайский порт Бэйхай. Данные судоходства показывают, что переброска топлива была повторена с теми же судами в июле, что подчеркивает, как Северный морской путь стал для Китая быстрым путем доступа к топливу, находящемуся под санкциями США.

Арктический шелковый путь — в чем выгода Китая

Сейчас, когда конфликт, возглавляемый США – на этот раз на Ближнем Востоке – парализовал работу нефтяных и газовых танкеров и парализовал мировую торговлю, Китай и Россия готовятся к тому, что может стать рекордным сезоном на этом альтернативном морском маршруте на самом севере земного шара.

Для Китая это также означает знаменательный год в регионе, где он давно стремился расширить свое присутствие, провозглашая себя "приарктическим государством", и где таяние льдов может открыть более продолжительные сезоны и больше маршрутов в ближайшие десятилетия.

Арктический шелковый путь наглядно Фото: CNN

Китайский лидер Си Цзиньпин годами мечтал о "полярном шелковом пути" через Арктику — ледяном продолжении своей флагманской инфраструктурной инициативы "Один пояс, один путь". Этот план, предложенный Си Цзиньпином в 2018 году, должен был расширить влияние Китая в регионе от России до Скандинавии и за ее пределы.

Однако ожидаемые масштабные китайские инвестиции в полярные порты и инфраструктуру России так и не материализовались, но Китай все равно получил свою выгоду.

В общей сложности, по данным расписаний, опубликованных Китайской ассоциацией судовладельцев, как минимум шесть китайских судоходных компаний, как ожидается, совершат более 50 рейсов по маршруту в Арктике в этом сезоне, используя контейнеровозы, балкеры и многоцелевые суда, при этом подавляющее большинство транзитных рейсов будет проходить между Китаем и Россией. И расчищать путь китайским кораблям будет Россия своими ледоколами.

Торговля по этому маршруту остается незначительной по сравнению с крупными магистралями, такими как Суэцкий канал, и в ней доминируют российская нефть и газ, которые – наряду с несколькими другими покупателями СПГ в Азии – в основном поступают в Китай по сниженным ценам.

Арктический маршрут в Китай – реакция НАТО и коллективного Запада

По словам экспертов, распространение так называемых судов теневого флота, старых и обветшавших, приводит к росту экологических рисков вдоль маршрута, чему способствует спрос со стороны второй по величине экономики мира .

Но хоть открытие арктического маршрута явно несет угрозу для Европы, реакция остается довольно сдержанной. Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о патрулировании российскими и китайскими кораблями вод Северной Атлантики вблизи Гренландии, чтобы оправдать свою угрозу насильственного захвата США этой датской островной территории. Это вызвало грандиозный скандал. Тем обеспокоенность США пока и закончилась.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас ранее в этом году предупредила, что Китай может использовать арктические судоходные маршруты и цепочки поставок в качестве оружия. Глава НАТО Марк Рютте в июле заявил, что альянс должен координировать свои действия для противодействия "огромному риску того, что Россия и Китай получат все больший доступ в Арктику".

Они также утверждают, что китайские исследовательские миссии, такие как нынешнее развертывание растущего полярного флота в регионе для четырехмесячной экспедиции, могут предоставить важные данные китайским военным. В прошлом году в рамках исследовательской миссии льды Арктики исследовали подводные аппараты КНР.

Пекин неоднократно опровергал подобные заявления, утверждая, что они направлены на раздувание "китайской угрозы". Китай защищает свою деятельность в Арктике, заявляя, что она "направлена ​​на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию" в соответствии с международным правом. Пекин также давно защищает свою торговлю со своим близким партнером Россией и отвергает односторонние санкции.

Между тем, Москва, как считается, по-прежнему с опаской относится к открытию дверей для участия Китая в обеспечении безопасности в Арктике, надеясь вместо этого, что Китай просто продолжит скупать энергоносители и расширит свою роль в развитии прибыльного Северного морского пути.

Теневой флот сопровождают ледоколы, но это не помогает Фото: РИА Новости

Тем временем, пока Китай активно развивает свой "северный шелковый путь", у России получается куда хуже. Денег на постройку новых танкеров, которые бы могли проложить путь во льду, нет. А старые теневые танкеры не могут преодолевать этот сложный путь без ледоколов, которых в РФ не так много.

Так, попытка Кремля перенаправить в Арктику нефтяной экспорт в Китай, чтобы спасти "теневой флот" от задержания в европейских водах, обернулась аварией.

Один из груженых нефтью танкеров был серьезно поврежден во время плавания через Северный Ледовитый океан. Судно получило повреждения корпуса, несмотря на то, что его сопровождал ледокол. Подробностей нет, так как российские власти с 2026 года практически перестали публиковать официальные уведомления об инцидентах в Арктике, позволявшие капитанам избегать опасных районов.

Это уже второй инцидент с направляющимися в Китай танкерами за последние годы и как минимум четвертый за последние 15 лет. В прошлом году танкер Lynx, груженный примерно миллионом баррелей российской нефти для КНР, застрял во льдах в Восточно-Сибирском море и смог продолжить путь лишь после того, как на помощь пришел атомный ледокол. В 2015 году в море Лаптевых столкнулись танкеры «Святой Петр» и «Святой Павел», а пятью годами ранее два груженых дизелем судна — Indiga и Varzuga. На их борту находилось 26 тысяч тонн топлива, но утечки нефти зафиксировано не было.

Несмотря на риски арктических вод, Россия этим летом отправила через Северный ледовитый океан в Азию целую флотилию танкеров — в общей сложности около 8 млн баррелей. В июле 2025 года Северный морской путь для перевозки нефти использовал только один танкер.

Ранее по Северному морскому пути свои корабли начал отправлять Китай. И экологи предупреждают, что отправка флотилий через этот нетронутый регион — это неминуемо надвигающаяся экологическая и гуманитарная катастрофа.