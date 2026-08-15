В Украине возникли массовые проблемы с безналичной оплатой "ПриватБанка": что известно

По всей стране у владельцев карт "ПриватБанка" возникли проблемы с безналичной оплатой. Покупатели жалуются на сбои.

В субботу днем, 15 августа, по всей Украине невозможно произвести безналичную оплату. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Отмечается, что банковские карты и терминалы работают с перебоями с самого утра, но при этом в некоторых случаях деньги все же списываются.

В настоящее время, как утверждается, в супермаркетах уже выстроились очереди из покупателей, пытающихся оплатить товары.

О проблемах в банке свидетельствует и мониторинговый портал Downdetector.

Мониторинг деятельности "ПриватБанка" Фото: скриншот

В "ПриватБанке" подтвердили, что в работе нескольких сервисов действительно возникли сложности, но команда специалистов уже занимается решением этой проблемы.

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"Вскоре все вернется в привычный ритм", — пообещали в финансовом учреждении.

Шутка от команды "Приватбанка" Фото: соцсети

"Кто-то нажал на кнопку, исправляем", — пошутили в "ПриватБанке".

В то же время клиентов сейчас беспокоит вопрос, вернутся ли на баланс средства, которые были списаны, но не зачислены в результате ошибки.

Украинцы обращаются в "ПриватБанк" Фото: скриншот

Напомним, 5 июня украинцы, которые попытались воспользоваться услугами "ПриватБанка", сообщали о сбое. В частности, у клиентов не было возможности зайти на сайт и воспользоваться услугами электронного банкинга.

Ранее, 2 июня, проблемы в "ПриватБанке" затронули как десктопную версию, так и мобильное приложение. Кроме того, также не работали социальные сети, мессенджеры, облачные сервисы и игровые платформы, в частности Facebook, Viber, Roblox, Google, Claude, Canva, Netflix и др.